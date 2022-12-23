تفتيح فوري صابونة القهوة المبهرة لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد السنين

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عمر شويل - جدة صابونة القهوة من المستحضرات الرائعة التي تساعد على تفتح البشرة وإزالة التجاعيد السنين مهما كان عمرك، وهى من أجمل المستحضرات الخاصة بعناية البشرة فهي تحتوي على العديد من المواد والزيوت الطبيعية التي تساعد على إزالة البثور السوداء التي تتراكم داخل المسام الواسعة، كما تقضي على علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، وطريقة تحضير الصابون بالمنزل بسيطة للغاية ولا كلفنا مصروفات باهظة الثمن، وتستطيعينا سيدتي القيام بصنعها بكل سهولة بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تحتوي على بعض المواد الضارة التي تسبب تلف البشرة، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، طريقة عمل صابونة القهوة السحرية لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد السنين بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات عمل صابونة القهوة المبهرة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من صابون الزيتون المبشور.

ثلاث أكواب من الماء الدافئ.

ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

طريقه التحضير

نقدم لكم طريقه تحضير صابونة القهوة المبهرة لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الصابون المبشور والماء الدافئ ونقلب باستمرار حتى يذوب الصابون تماماً. ثم نضيف مسحوق القهوة، والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيداً ويصبح مثل خليط الكريمة. نقوم بإحضار قالب الصابون وندهنه بقليل من زيت الزيتون، ثم نصب الخليط داخل القالب ونتركه حتى يجف في الهواء جيداً. بعد أن يجف الصابون تماماً نخرجه من القالب ونقوم بتقطيعه على شكل مربعات أو مستطيل، ثم نترك قطع الصابون في الهواء حتى تتماسك جيداً ويصبح الصابون جاهز للاستخدام. بعد ذلك نقوم باستخدام الصابونة كل يوم على البشرة حتى نحصل على أفضل النتائج. المداومة على استخدام الصابونة حتى نجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية وبدون تجاعيد نهائياً.

فوائد صابونة القهوة للبشرة

سوف نتعرف معكم على الفوائد الرهيبة التي تحتوي عليها الصابونة وهي كالتالي:-

تساعد على توحيد لون البشرة وتقضي على الاسمرار.

تحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم السن.

تمنح الجسم النعومة والحيوية وتحافظ عليه من الجفاف.

تساعد على التخلص من الجلد الميت و الخلايا التالفة.

تعمل على إزالة التصبغات من المناطق الداكنة بالجسم.

كما تعمل على إزالة الهالات السوداء من حول العين وتخفيها نهائياً.

تعمل على إزالة علامات تقدم العمر وتعطي للبشرة مظهر جمالي رائع.

طريقة عمل وصفة القهوة والزبادي لتبييض البشرة

سوف نتعرف على أقوى وصفة طبيعية لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد المزعجة في أسرع وقت وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة، ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة صغيرة من عسل النحل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ويترك حتى يجف تماماً. يفضل ترك الماسك على البشرة لمدة 25 دقيقة يتشرب الوجه جيداً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. يعمل الماسك على شد البشرة وإزالة التجاعيد ويفتح البشرة ويزيل البثور السوداء التي تشوه البشرة ويفضل استخدامه بشكل يومي حتى تحصلي على نتائج مبهرة في وقت قصير.

مكونات عمل ماسك القهوة والفازلين لشد البشرة

سوف نقوم بعمل ماسك طبيعي بالمنزل يمنح بشرة النضارة ويخفي التجاعيد بشكل رائع بكل سهولة بالمنزل وهو كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة الناعم.

طريقة التحضير