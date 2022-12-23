نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم البقدونس السحري لتبييض الوجه والتخلص من البقع الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة البقدونس لتفتيح البشره، ما هي فوائد وصفة البقدونس لتفتيح البشره فمن المعروف أن البقدونس من أكثر النباتات الخضراء التي تمنح للجسم والبشرة العديد من الفوائد وذلك لاحتوائه على فيتامين A الذي يحفز إنتاج خلايا جديدة وبالتالي تتم عملية استبدال تلك الخلايا التالية بأخرى جديدة ذات لون فاتح.

وصفة البقدونس لتفتيح البشره

هناك أكثر من طريقة يمكن خلط فيها البقدونس مع غيره من المكونات وعمل ماسك لتفتيح البشرة منها

ماسك البقدونس والزبادي

المكونات:

حزمة من البقدونس.

نصف كوب كبير من الزبادي.

ملعقتين طعام كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

يغسل البقدونس جيداً بالماء ومن ثم يطحن جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي مع باقي المكونات. يسكب الخليط في مكعبات الثلج ويحفظ في الفريزر. يمكن استخدام الماسك في اليوم الثاني بعد أن تتجمد. يستخدم الماسك من خلال تمرير تلك المكعبات على الوجه بحركات دائرية ومن ثم تترك بقايا الماسك على الوجه لمدة 30 دقيقة حتى تتشربه البشرة تماماً. بعد مرور الوقت يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

ماسك البقدونس والعسل

المكونات:

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير يتم خلط البقدونس بعد فرمه جيداً مع العسل. يفرد الماسك على الوجه بع غسله وتجفيفه تماما بالتساوي باستخدام فرشاة الماسك. يترك الماسك على الوجه لمدة 35 دقيقة. يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج يجب تكرار الماسك يوما بعد يوم.

ماسك البقدونس والشاي الأخضر

المكونات:

نصف حزمة كبيرة من أوراق البقدونس.

ملعقة كبيرة من مسحوق أوراق النعناع الأخضر المطحون.

3 ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر.

3 ملاعق صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير: