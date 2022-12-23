نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الطرق للتخلص من الجير الأبيض للأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يكون وجود الجير الأبيض على أسنانك أمرًا محرجًا للتعامل معه، حيث يمكن أن يجعل من الصعب الشعور بالثقة في ابتسامتك يمكن أن يظهر الجير على الأسنان نتيجة التراكم البكتيري، والذي يصعب غالبًا إزالته بالفرشاة والخيط القياسي في حين أن هناك العديد من الطرق الأخرى المتاحة لإزالة الجير من الأسنان، بعضها أكثر فعالية من البعض الآخر، إلا أن لكل منها مزايا وعيوب، سنستكشف الطرق المختلفة المستخدمة لإزالة الجير الأبيض من الأسنان.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح علاجًا منزليًا طويل الأمد للعديد من الأمراض، بما في ذلك الجير السني. يحتوي الخل على حمض الأسيتيك، وهو أحد أقوى الأحماض التي يمكن أن تساعد في القضاء على البكتيريا في الأسنان، في حين أن فعاليته في علاج الجير السني لا يمكن إنكارها، لا ينصح باستخدامه كثيرًا لأنه قد يكون له تأثير تآكل على مينا الأسنان، لضمان بقاء أسنانك ولثتك صحية وقوية، من الأفضل استخدام طرق أخرى للتخلص من الجير واستخدام خل التفاح كطريقة فقط عند الضرورة ستتعمق هذه المدونة في أفضل الممارسات لاستخدام خل التفاح لإزالة الجير بشكل فعال مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أسنانك.

الفحم

نظافة الفم الجيدة ضرورية لحياة صحية. نعلم جميعًا أن تنظيف أسناننا بالفرشاة والخيط يوميًا خطوات مهمة في منع البكتيريا من النمو وتراكم البلاك. ومع ذلك ، هناك خطوة إضافية غالبًا ما يتم تجاهلها: استخدام الفحم لإزالة جير الأسنان، الفحم مادة عالية الامتصاص لها القدرة على إذابة المركبات التي تسبب تلون الأسنان ، مما يجعلها أداة ممتازة لإزالة الجير.

قشور الفواكه

غالبًا ما يُنظر إلى قشور الفاكهة على أنها شيء يتم إلقاؤه في سلة المهملا ، ولكنها قد تكون الحل للتخلص من الجير الأبيض من الأسنان وقشور الحمضيات المنعشة والحلوة ، وخاصة البرتقال، هي أداة مفيدة بشكل مدهش لتنظيف الأسنان وإزالة الجير وذلك لأن القشور غنية بفيتامين سي الذي يساعد على محاربة البكتيريا في الفم الجير هو شكل من أشكال البلاك المتصلب، وبما أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في محاربة طبقة البلاك، فقد يكون طريقة طبيعية للتخلص من الجير من الأسنان.