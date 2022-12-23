نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الكبدة والقوانص مع الارز والمكسرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن الأرز بالكبد، يعتبرا لأرز بالكبد والقوانص من ألذ الأكلات التي يمكن تقديمها على سفرتك أو في العزومات ومن الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات وكذلك الحديد والنشويات والدهون الصحية والتي تفيد الجسم كثيرا وهي من الأكلات اللذيذة والسريعة في نفس الوقت واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الأرز المصري بالكبد والقوانص والمزين باللوز والزبيب. مكونات تحضير الأرز بالكبد والقوانص 2 كوب من الأرز المصري المغسول. بصلة متوسطة الحجم مبشورة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 2 كوب من الماء المغلي. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من السمن. لعمل الكبد والقوانص نحتاج إلى: نصف كيلو من الكبد والقوانص المغسولة جيدا. بصلة متوسطة مقطعة مكعبات. 3 فصوص من الثوم المفروم. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من السمن. لتزين الأرز نحتاج إلى: ملعقة كبيرة من اللوز الني. ملعقة كبيرة من الزبيب. طريقة تحضير الأرز بالكبد والقوانص نقوم بإحضار طاسة عميقة نرفعها على النار ونضيف إليها السمنة والبصل المقطع مكعبات.

ثم نضيف إليها الثوم المفروم ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة الكبد والقوانص المغسولة جيدا.

نقوم بتشويح الكبد والقوانص جيدا ثم نضيف الملح والفلفل الأسود بعد ذلك نضيف إليهم ربع كوب من الماء.

نترك الكبد والقوانص على نار متوسطة حتى النضج ثم نرفعهم من النار.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء عميق نرفعه على النار نضيف فيه السمن والزيت.

ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ونقوم بالتقليب جيدا للبصل مع السمن.

ثم نضيف إليه الأرز المغسول جيدا ونقلبه جيدا ثم نضيف الملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء المغلي على الأرز ونتركه ليغلي ثم نقوم بتغطيته ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

ثم نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم نرفعها على النار ونضيف إليها السمن واللوز الني ونقوم بتحميصه جيدا.

ثم نقوم بإضافة الزبيب على اللوز بعد تحميصه ثم نقوم برفعه من النار.

بعد ذلك نقوم بإحضار طبق التقديم ونضيف فيه الأرز والكبد والقوانص ثم نزينه باللوز المحص والزبيب ويقدم.

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