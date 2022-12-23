نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية سريعة للتخلص من رائحة العرق الكريهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد العرق من المشكلات التي تسبب إزعاجًا وإحراجًا للكثير من الناس، فإن رائحة العرق الكريهة من أهم المشكلات التي تسبب الإحراج خاصتًا في الأماكن العامة وأثناء التجمعات والازدحام، وقد يرجع ظهور العرق للكثير من الأسباب سواء كانت عوامل وراثية أو جينات أو كثير من الأسباب الأخري، وقد يلجأ الكثير من الناس لاستخدام مستحضرات إزالة العرق الجاهزة، ولكنها قد ينتج عنها غلق مسام الجلد، أو حدوث اسمرار في بعض مناطق الجسم، لذلك يكون من الأفضل القيام ببعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من رائحة العرق دون أي نتائج سلبية أو أضرار، وهذه الوصفات هي ما سوف نتعرف إليها بواسطة السطور القادمة.

وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

هناك الكثير من الخلطات الطبيعية الآمنة لإزالة رائحة العرق بشكل كامل، وأهم هذه الوصفات هي كالتالي:

استخدام خل التفاح للتخلص من رائحة العرق

خل التفاح له دور فعال في الحد من التعرق، وذلك إما عن طريق استخدامه علي الجلد أو عن طريق تناوله كمشروب، وطريقة استخدامه تكون كالتالي:

طريقة الاستخدام:

يتم دهن المنطقة التي ينتج منها التعرق بخل التفاح المركز.

يترك علي الجلد من الليل حتي الصباح.

استخدام صودا الخبز في إزالة رائحة العرق

تعد هذه الوصفة من المضادات الهامة للتعرق والرائحة الكريهة الناتجة عنه، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات:

ملعقة واحدة من صودا الخبز.

بعض القطرات من احدي الزيوت العطرية المفضلة.

قطرات بسيطة من المياه.

طريقة الاستخدام:

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس بشكل جيد.

بعد ذلك يتم دهن المنطقة بعد تنظيفها جيدًا وتجفيفها بهذا الخليط.

ثم يترك علي الجلد ولا يشترط غسل الخليط لأنه آمن ولا ينتج عنه أي أضرار.

استخدام زيت النعناع لإزالة رائحة العرق

زيت النعناع من المواد التي تحتوي علي مضادات للبكتريا، ويمنح الجسم رائحة منعشة ومميزة.

المكونات:

عشرة نقط من زيت النعناع المركز.

ملعقتين من صودا الخبز.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

قطرات بسيطة من المياه.

طريقة الاستخدام: