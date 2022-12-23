كيك الموز الدايت صحي بالدقيق الأسمر وسكر الدايت وباقل سعرات حرارية

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عمر شويل - جدة كيك الموز الدايت صحي بدون سكر بالشوفان وصفات حلويات صحية وللرجيم إذا كنتي ممن يمارسون حمية غذائية، وتحتاجين لتناول قسم من السكريات، فيمكنك تحضير كيكة الموز الشهية المناسب للدايت نقدم لكم كيك الموز الدايت، وصفة سهلة وسريعة التحضير تحتوي على 160 وحدة حرارية بالقطعة الواحدة. جربيها وشاركينا رأيك بمذاقها الشهي. كيك الموز دايت صحي مقادير كيكة الموز دايت: 4 حبات من البيض. مع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الدقيق الأسمر، مع ملعقة كبيرة من بيكنج بودر والبيكنج صودا.

نصف كوب من سكر الدايت.

5 حبات من الموز المهروس.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

¾ كوب من زيت نباتي. طريقة عمل كيكة يخفق البيض جيداً مع الفانيليا والسكر حتى يصبح خليطا متجانساً. نضيف الزيت والحليب بالتبادل حتى يمتزج مع الخليط. نضيف المواد الجافة مثل الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر والبيكنج صودا، مع الخليط السابق ونقلب بهدوء حتى يصبح خليط ناعم. يصب في قالب الكيك المبطن بالزيت والدقيق. يخبز في درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة حتىً تمام النضج. كيك بالقرفة والموز للرجيم المكونات: كوب ونصف طحين ابيض منخول

2 ملعقة بايكينغ باودر

ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

فانيليا

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة صغيرة جوزة الطيب

ربع كوب كاكاو ما يعادل 25 غرام

ثلاث أرباع الكوب سكر اسمر أي ما يعادل 170 غرام

3 موزات مهروسين

رقائق الشوكولا

كوب ماء ساخن

نصف كو ب جوز

ربع كوب لوز مطحون

5 ملاعق كبيرة او ما يعادل 80 غرام زبدة او زيت جوز الهند طريقة التحضير كيكة الموز دايت: نهرس الموز ونضيف الزيت والسكر والفانيليا والماء ونواصل الخفق جيدا

نضيف المكونات الجافة ونخلط كل المكونات جيدا ثم نضع رقائق الشوكولا على وجه الخليط

نجهز قالب خاص بالفرن، ندهن القالب او الصينية بالزبدة مع رشة طحين

نسكب الخليط في القالب، ونضع الصينية في الفرن الحامي مسبقا على حرارة 180 درجة

نترك قالب كيك الموز في الفرن لمدة 35 دقيقة تقريبا أو حسب قوة الفرن وحتى ينضج الكيك وينتفخ

يجب عدم فتح باب الفرن الإطلاق خبز الكيك وبعد اخراجه من الفرن نتركه جانبا لمدة 15 دقيقة او حتى يبرد جيدا قبل نقله من الصينية إلى صحن التقديم

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