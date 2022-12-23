طريقة عمل عصير الخشاف بالحليب في البيت

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الخشاف بالحليب في رمضان واحد من العصائر المهمة جدًا التي يتم تحضيرها خلال شهر رمضان والمفضل عند جميع الأشخاص ويتم تناوله أساسي على الإفطار، والخشاف من المشروبات الصحية جدًا والتي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الصائم حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن والبروتين بفضل وضع الحليب ويمد الصائم بالعديد من المعادن، وخلال هذا الموضوع سأتحدث عن مقادير تحضير الخشاف باللبن وكيفية تحضيره بشيء من التفصيل.

المكونات اللازمة لتحضير عصير الخشاف بالحليب

الخشاف بالحليب واحد من العصائر الجميلة التي يتم تقديمها ، ويلزم لتحضيره مجموعة من المكونات الموجودة في منزلك، وتكون المقادير على حسب الكمية التي ترغبين في تحضيرها:

ما يقرب من ¼ كجم من البلح الناشف.

عدد 4 حبات من التين المجفف.

4 حبات مشمشية أو مشمش مجفف.

وممكن وضع أراسيا على حسب الرغبة.

عدد 1 كوب من الحليب الطازج.

سكر على حسب الرغبة.

جوز هند.

زبيب.

جميع المكسرات التي تحبها وتفضلها من أجل التزيين.

طريقة عمل عصير الخشاف بالحليب

من العصائر المفيدة للصائمين والتي تحتوي على كافة المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها جسم الصائم هو عصير الخشاف باللبن، وذلك لاحتوائه على اللبن والمكسرات التي تحتوي على السعرات الحرارية، وإليكم خطوات تحضيره فيما يلي: