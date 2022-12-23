أفضل كريم لشد الوجه من الصيدلية وإزالة التجاعيد وأثار الشيخوخة 2023

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عمر شويل - جدة أفضل كريم لشد الوجه من الصيدلية وإزالة التجاعيد في دقائق معدودة هذا ما يتمناه الملايين من النساء والرجال حول العالم، حيث تزداد التجاعيد في الوجه مع كبر العمر أو التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة أو حتي في حالة جفاف البشرة وسوء التغذية بالإضافة للخطر الأكبر هو التدخين، ظهرت عدة علاجات مختلفة لإزالة هذه التجاعيد منها الذي تظهر نتائجه بسرعة ومنه من يحتاج بعض الوقت لكي تختفي أثار الشيخوخة.

أفضل كريم لشد الوجه من الصيدلية وإزالة التجاعيد 2023

بدأت في الفترة الأخيرة ظهور عدد كبير من طرق شد الوجه وإزالة التجاعيد والترهلات منها من يعتمد على الليزر أو الجراحة في شد الوجه ومنهم من يعتمد على الطرق الطبيعية، بالإضافة إلى كريمات شد الوجه.

قبل استخدام كريمة شد الوجه يجب عليك أن تحمي وجهك من التعرض إلى الشمس الضارة لوقت طويل، حتي تتمكن من استخدام الكريم والاستفادة من نتائجه في وقت سريع، كما يفضل أن تستخدم بعض الكريمات التي تعمل على حماية الوجه من أشعة الشمس.

يعد ترطيب البشرة من أهم العوامل المساعدة على شد الوجه وإزالة التجاعيد والترهلات، وجعل الوجه جذاب، فضلا عن أن عملية ترطيب البشرة تساعد بشكل كبير على عدم ظهور الخطوط الدقيقة.

أسماء كريم شد الوجه الفوري

كريم مرطب كاروت اند ستيك : يعمل هذا الكريم على تقليل ترهلات الوجه وشد البشرة وتنشيط وزيادة نضارة الوجه، يتميز هذا الكريم أنه مناسب لجميع انواع البشرة، تم صناعة هذا الكريم من البروتينات.

: يعمل هذا الكريم على تقليل ترهلات الوجه وشد البشرة وتنشيط وزيادة نضارة الوجه، يتميز هذا الكريم أنه مناسب لجميع انواع البشرة، تم صناعة هذا الكريم من البروتينات. فورموليست كريم لشد الوجه: متوفر في معظم الصيدليات يمنح البشرة نتائج جيدة جداً في وقت ليس كبير.

كريم شد الوجه استي لودر: يمتاز هذا الكريم أنه مقاومة جيد لأثار الشيخوخة يعمل على إزالة التجاعيد والنمش وشد الوجه بسرعة.

كريم اكرتين: من أهم الكريمات المشهورة جداً والمتوفرة في معظم الصيدليات يعالج البشرة من التجاعيد والخطوط، يعمل على تفتيح البشرة أيضا.

كريم ديفرين: يعمل هذا الكريم على إزالة الخطوط الدقيقة وإزالة الجلد الميت وفضلا عن إزالة الزيوت الزائدة الموجودة في البشرة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح أفضل كريم لشد الوجه من الصيدلية وإزالة التجاعيد.