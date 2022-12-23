خلطة الزيوت الهندية لتطويل الشعر خلال شهر واحد وترميم الأطراف وحماية الشعر من التكثيف

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عمر شويل - جدة خلطة الزيوت الهندية لتطويل الشعر خلال شهر واحد وترميم الأطراف وتعد خلطة الزيوت الهندية لتطويل الشعر من أفضل الوصفات الطبيعية التي أثبتت نجاحًا مذهلا، فهي تمنح الشعر التغذية اللازمة تزيد من حيوية ولمعان الشعر، كما تعمل هذه الوصفة على تقوية بصيلات الشعر وتمنحه القوة وتقلل من سقوط الشعر. تعمل هذه الزيوت كطبقة حماية الشعر من عوامل التلف المتعددة التي يتعرض إليها الشعر يوميا، مثل التعرض إلى درجات الحرارة العالية، والشمس وغيرها، كما أنها تعمل على حماية الشعر من البكتريا الضارة وجعله أكثر نعومة وترطيب، سنتعرف الآن خلال موقعنا على كيف يمكنك تحضير هذه الوصفة السحرية لتطويل الشعر.

خلطة الزيوت الهندية لتطويل الشعر

الآن سنتعرف على مكونات هذه الوصفة السحرية، لتحصلي على شعر طويل وصحي:

المكونات 7 زيوت لتطويل الشعر:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الثوم.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو .

. ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام.

ربع كوب من زيت دابر أملا الأصلي.

طريقة التحضير خلطة الزيوت

ولكي تحصلي على هذه الوصفة لتطويل وكثافة الشعر، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

نحضر وعاء فارغ من الزجاج ثم نخلط جميع أنواع الزيوت حتى تمتزج كليًا. نلف الوعاء بقطعة من القماش وتترك لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتفاعل الزيوت مع بعض. بعد غسيل الشعر، نقوم بتوزيع خلطة الزيوت على فروة الرأس حتى نصل إلى الأطراف. يفضل أن يلف الشعر بفوطة دافئة، أو تعرضه للحرارة باستخدام الاستشوار لمدة لا تقل عن ساعتين. نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب للشعر، يظهر نتيجة استخدام خلطة الزيوت الهندية عن استخدامها مرةً أسبوعيًا.

ما هي فوائد خلطة الزيوت الهندية على الشعر؟

كما ذكرنا في السابق، أنه من الأفضل استخدام خلطة الزيوت الهندية لمدة مزة أسبوعياً و لمدة لا تقل عن ثلاث شهور لكي تتمتعي بعذة الفوائد الهائلة على الشعر وهي:

معالجة مشكلة تساقط الشعر بشكلٍ ملحوظ.

يحصل الشعر على التغذية السليمة مما يساعد على زيادة نمو الشعر وتظهر الشعيرات الصغيرة التى تعرف( بيبي هير).

تعمل على ترطيب الشعر، ويظهر هذا الترطيب من الجذور حتى الأطراف.

معالجة الشعر التالف، كما تعمل على فرد تجاعيد الشعر.

تقلل من نسبة القشرة الموجودة في فروة الرأس.

يصبح الشعر له مظهر صحي وحيوي حيث تزيد من قوة ولمعان الشعر.

الزيوت الموجودة في الخلطة الهندية

تعد فوائد الخلطة الهندية تأتي من احتوائها على مجموعة من الزيوت التي لها دور أساسي في زيادة كثافة الشعر، ومن أهم هذه الزيوت.

فوائد زيت جوز الهند

يعد من أفضل الزيوت القديمة التي تستخدم على مر العصور في تطويل وكثافة الشعر، يعمل زيت جوز الهند على تطويل الشعر نظرًا لاحتوائه على مجموعة كبيرة من البروتينات والدهون الثلاثية التي تمد بصيلات الشعر بالتغذية السليمة، وتزيد من كثافة الشعر وتجهل سمك الشعر أكثر سماكة.

تأتي هذه الفوائد لاحتواء زيت جوز الهند على مادة الكبريت( sulpher) وهي المادة الأساسية في تكوين الكيراتين وهي المادة الرئيسة في تكوين الشعر.

فوائد زيت الثوم للشعر

يعمل زيت الثوم بشكلٍ كبير على تحفيز البصيلات الشعر كما يزيد من فرد الشعر المجعد والمتكسر .

زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو له دور كبير في زيادة نمو الشعر، ويقلل من نسبة سقوط الشعر. يحتوي زيت اللوز الحلو على فيتامين B7 وهو يعرف باسم ( البيوتين)، له عامل كبير في تنعيم الشعر ويجعله ينمو في شكل صحي ولامع، كما يعمل على حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة.