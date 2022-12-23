نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم طبيعي لشد الوجه، يعد ظهور التجاعيد بمثابة هاجس يشغل اهتمام جميع السيدات ولا يقتصر ذلك عند التقدم في العمر ولكن تظل تفكر السيدات في هذا الأمر منذ مرحلة الشباب لتجد الطريقة المناسبة للحفاظ على بشرتها وحمايتها من ظهور علامات تقدم العمر، وبدلاً من البحث عن المنتجات التجميليلة الباهظة الثمن نقدم لكي طريقة عمل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد في منزلك بأبسط المكونات.

طريقة عمل كريم طبيعي لشد الوجه في المنزل

وتلجأ عادة السيدات إلى دفع مبالغ طائلة على منتجات التجميل الخاصة بمكافحة التجاعيد والتي تكون عادة باهظة الثمن لأنها تحتوي على مادة الكولاجين الذي يحتاج إليه البشرة تعويضاً عند الكولاجين المفقود الذي يقل كلما تقدم العمر، فتعرفي معنا على طريقة عمل كريم طبيعي لشد الوجه في خطوات بسيطة.

كريم الأرز ولبان الدكر

يعد كريم الأرز ولبان الذكر بمثابة كريم كولاجين طبيعي لشد الوجه والحفاظ على الشباب الدائم لبشرتك، كما يمنحها نضارة وحيوية غير عادية، ومن أجل تحضير الكريم اتبعي الخطوات التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الذكر الحصى.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقتان كبيرتان من الأرز.

طريقة التحضير

احضري وعاء ضعي به حصى لبان الذكر ثم أضفي عليه الماء الدافئ، وقلبيهم معاً واتركيه لمدة ليلة كاملة.

قومي بتصفية لبان الذكر من الحصى حتى تحصلي على ماء المنقوع فقط.

قومي بشطف الأرز بالماء جيداً ثم صفيه تماماً.

أضفي نصف كوب من ماء منقوع لبان الذكر على كمية الأرز، وقلبي المكونات معاً حتى الاندماج.

اتركي الخليط منقوعاً لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يستخلص منقوع اللبان فوائد الأرز.

ضعي الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي، واخفقينها جيداً حتى التجانس ويصبح الخليط صافي مثل الحليب.

ضعي الخليط في إناء على نار متوسطة مع استمرار التقليب حتى يتحول إلى القوام الكريمي.

اتركي الكريم حتى يبرد تماماً وبذلك يصبح جاهز على الاستخدام.

افردي الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يتم شطفه بالماء، ويفضل استخدامه مرتين أسبوعياً.

كريم بذور الشيا والكتان لشد الوجه

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة بذور الشيا.

ملعقتان من جل الصبار.

طريقة التحضير