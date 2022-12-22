تسريحات للشعر الكيرلي باستخدام السكارف

تسريحات الشعر مع السكارف من الحاجات الموضة جدا السنة دي ، لكن لو انتي شعرك كيرلي ومش بتعرفي تعملي تسريحات بيه ، تابعي معانا السطور الجايه هنشارك معاكم 5 تسريحات للشعر الكيرلي بالسكارف.

اساسيات العناية قبل التسريحات:

تسريحات الشعر بالسكارف هي من انسب التسريحات للشعر الكيرلي بشكل خاص ، لان لو في يوم حاسه الكيرلي بتاعك مش حلو اوي ، او هايش شوية ، تقدري بكل بساطة تستخدمي السكارف عشان تسيطري عليه ، وتسريحات الشعر باستخدام السكارف الحرير للشعر الكيرلي او المموج والمسامي بيساعد على تقليل الهيشان, وبيخلي خصلات الشعر اكتر نعومة.

ولكن قبل التسريحات لازم تجهزي شعرك بروتين ترطيب عشان تحققي اقصى استفادة من كل تسريحة هتعمليها.

– اول حاجة استخدمي شامبو للشعر الكيرلي بتركيبة بتحتوي على جل الصبار اللي هيساعد على ترطيب الشعر ، ممكن تستخدمي شامبو دوف للشعر الكيرلي Dove hydrating cleanse shampoo.

– عشان تفكي تشابك الشعر الهايش والمتطاير ، استخدمي بلسم بعد الشامبو ، جربي بلسم مع حليب جوز الهند اللي بيساعد على ترطيب الشعر وبيسهل تمشيطه وبيمنع التقصف ، ممكن تستخدمي Dove amplified super slip detangling.

– بعد غسيل الشعر ممكن تستخدمي سيروم مع خلاصة الصبار ، ممكن تعتمدي على سيروم Tresemme pro pure moisture boost hair.

دلوقتي انتي جاهزة لتسريحات الشعر.

تسريحات للشعر الكيرلي بالسكارف:

تسريحات الشعر دي مناسبة للصيف, الشتا في الايام اللي فيها مطر, للحفلات, للوك الكاجوال ، ولكل اطوال الشعر سواء القصير, المتوسط, الطويل.

1- سكارف مع كحكة:

تسريحة الكحكة مثالية للشعر الكيرلي من اول المتوسط للطويل, وللشعر المموج ، السكارف هيضيف ثبات لتسريحتك ويخليها يدوم فترة طويلة.

كل اللي هتعمليه اعملي كحكة عالية او منخفضة حسب المفضلة عندك ، وثبتيها بتوكه ، ولفي السكارف فوق التوكة ، ممكن تثبتي السكارف ببنس شعر عشان ماينزحلقش منك ، وممكن تنزلي كام خصلة شعر حوالين وشك.

2- تسريحة الاناناسة مع السكارف:

تسريحة الاناناسة من اكتر التسريحات المعروفة للشعر الكيرلي.

عشان تعملي تسريحة الاناناسة ، هتحتاجي تعملي شعرك ديل حصان عالي ، واربطيه بتوكة ، بعدها جيبي السكارف حطيه على الشعر بالعكس واربطيه تحت الاناناسة من قدام.

3- تسريحة الباندانا:

من اسهل التسريحات اللي ممكن تعمليها باستخدام السكارف ، والتسريحة دي تقريبا مناسبة لكل الاوقات ، وممكن تتعمل لاي نوع وطول شعر ، وبشكل خاص للشعر الكيرلي لانها هتساعدك تسيطري عليه.

كل اللي هتعمليه اتني السكارف على كذا تنية حسب حجم السكارف بتاعك بحيث يبقى شكله زي الشريط ، واربطيه على شعرك من قدام ، وممكن تتنيه على نصين بحيث يبقى شكل المثلث وتربطيه تغطي بيه الجبهة ، واخفي العقدة بتاعته تحت الشعر ، ممكن كمان تلبسي السكارف الطويل ، اربطيه وخلي الطرفين بتوعة نازلين على كتفك.

4- تسريحة مع ستايل التربون:

التسريحة دي مريحة خصوصا في الصيف ، وتقدري تغيري في شكل الربطة بحيث تبقى مناسبة لحفلة او للخروج على البحر.

هل فاكرة ازاي بتلفي الفوطة حوالين راسك بعد غسل الشعر؟ هي دي بالظبط نفس لفة التربون ، اعملي ديل حصا عالي ، ولفي السكارف على الشعر بالعكس بحيث الاطراف تبقى من قدام ، واربطيه ، وسيبي خصل شعر حوالين وشك.

5- ديل حصان مع سكارف:

دي واحدة من ابسط التسريحات للشعر الطويل والمتوسط الطول ، وسواء شعرك كيرلي او مفرود ، فهي مناسبة ليكي وهتضيف للتسريحة بتاعتك وهتنقلها لمستوى تاني.

خدي حوالي تلت الشعر من قدام ، اعمليه ديل حصان عالي او منخفض ، اربطيه بتوكه ، ولفي السكارف فوق التوكة وثبتيه ببنسة شعر ، ممكن كمان تعملي بدل ديل الحصان عقدة علوية وتربطي عليها السكارف.

روتين العناية بالشعر الكيرلي عشان تحافظي عليه صحي وقوي وشكله حلو

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