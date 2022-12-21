طريقة عمل وصفة بسكويت الكريسماس

لو عايزة وصفة حلويات سهلة ولذيذة لسهرة الكريسماس ، النهاردة جيبنالكم وصفة بسكويت الكريسماس ، على اشكال زينة شجرة الكريسماس ، تابعي معانا في السطور الجايه الوصفة بالخطوات.

وصفة بسكويت الكريسماس:

المكونات:

– 100 جرام زبدة ، في درجة حرارة الغرفة.

– 50 جرام سكر.

– ½ معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

– ½ معلقة صغيرة زنجبيل مطحون.

– 150 جرام دقيق عادي ، بالاضافة لكمية اضافية للتشكيل.

– 1 معلقة كبيرة دقيق ذرة.

للآيسينج:

– 150 جرام سكر بودرة منخول.

– 2 – 3 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– الوان طعام.

للتزيين (كلها اخيارية):

– شوكولاتة سبرينكلز.

– جليتر حلويات.

– كرات معدنية.

– كاندي مجروش.

تقدري تختاري للتزيين اللي تفضليه.

الطريقة:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2- في طبق كبير امزجي الزبدة, السكر, القرفة, الزنجبيل واضربيهم مع بعض لمدة دقيقتين ، لحد ما الخليط يبقى ناعم وخفيف ، باستخدام معلقة خشب اخلطي معاهم الدقيق العادي ودقيق الذرة ، قلبيهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى شبه فتات الخبز ، بعدها استخدمي ايدك واعجني الخليط لحد ما يشكل كورة عجين متماسكة.

3- رشي الرخامة او السطح اللي هتشتغلي عليه برشة دقيق عادي ، وافردي العجينة بالنشابة بسمك حوالي 5 مم ، قطعي العجينة باستخدام قطاعات البسكويت ، وارجعي افردي العجينة الباقية تاني وقطعيها لحد ما تخلص كل العجينة اللي عندك ، رصي البسكويت على صينية عليها ورق زبدة.

4- دخلي الصينية الفرن لمدة 14 – 16 دقيقة ، مع لف الصينية في نص الوقت عشان البسكويت يستوي بالتساوي ، البسكويت المفروض يبقى لونه فاتح مش واخد لون غامق وفي نفس الوقت مستوي ، ولو عاملة شكل الشجرة ، اعملي فيه خرم صغير باستخدام سيخ خشب بمجرد ما يخرج من الفرن ، وسيبيه لحد ما يبرد تماما.

5- في بولة صغيرة اخلطي السكر البودرة مع 2 معلقة كبيرة عصير الليمون ، ولو الخليط طلع معاكي كثيف اوي تقدري تخففيه باضافة شوية عصير ليمون كمان ، سيبي جزء باللون الابيض زي ما هو ، وجزء تاني ضيفي عليه الوان الطعام حسب اختيارك وحسب الاشكال اللي انتي عملاها.

6- مجرد ما البسكويت يبرد ، حطي على كل بسكويته الآيسينج باستخدام معلقة او كيس حلويات ، وحطي فوقيه زينة الحلويات اللي تختاريها ، ولو عاملة شكل الشجرة سيبيه لحد ما الآيسينج يتماسك عليه تمام وبعدها دخلي شريط او خيط ملون في الخرم اللي عملناه (وده اختياري).

7- وكده يبقى البسكويت جاهز للتقديم مع مشروب سخن ، وبالهنا والشفا.

طريقة عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز