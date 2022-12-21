طريقة عمل وصفة بسكويت الكريسماس

لو عايزة وصفة حلويات سهلة ولذيذة لسهرة الكريسماس ، النهاردة جيبنالكم وصفة بسكويت الكريسماس ، على اشكال زينة شجرة الكريسماس ، تابعي معانا في السطور الجايه الوصفة بالخطوات.
وصفة بسكويت الكريسماس:
المكونات:
– 100 جرام زبدة ، في درجة حرارة الغرفة.
– 50 جرام سكر.
– ½ معلقة صغيرة قرفة مطحونة.
– ½ معلقة صغيرة زنجبيل مطحون.
– 150 جرام دقيق عادي ، بالاضافة لكمية اضافية للتشكيل.
– 1 معلقة كبيرة دقيق ذرة.
للآيسينج:
– 150 جرام سكر بودرة منخول.
– 2 – 3 معلقة كبيرة عصير ليمون.
– الوان طعام.
للتزيين (كلها اخيارية):
– شوكولاتة سبرينكلز.
– جليتر حلويات.
– كرات معدنية.
– كاندي مجروش.
تقدري تختاري للتزيين اللي تفضليه.
الطريقة:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2- في طبق كبير امزجي الزبدة, السكر, القرفة, الزنجبيل واضربيهم مع بعض لمدة دقيقتين ، لحد ما الخليط يبقى ناعم وخفيف ، باستخدام معلقة خشب اخلطي معاهم الدقيق العادي ودقيق الذرة ، قلبيهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى شبه فتات الخبز ، بعدها استخدمي ايدك واعجني الخليط لحد ما يشكل كورة عجين متماسكة.
3- رشي الرخامة او السطح اللي هتشتغلي عليه برشة دقيق عادي ، وافردي العجينة بالنشابة بسمك حوالي 5 مم ، قطعي العجينة باستخدام قطاعات البسكويت ، وارجعي افردي العجينة الباقية تاني وقطعيها لحد ما تخلص كل العجينة اللي عندك ، رصي البسكويت على صينية عليها ورق زبدة.
4- دخلي الصينية الفرن لمدة 14 – 16 دقيقة ، مع لف الصينية في نص الوقت عشان البسكويت يستوي بالتساوي ، البسكويت المفروض يبقى لونه فاتح مش واخد لون غامق وفي نفس الوقت مستوي ، ولو عاملة شكل الشجرة ، اعملي فيه خرم صغير باستخدام سيخ خشب بمجرد ما يخرج من الفرن ، وسيبيه لحد ما يبرد تماما.
5- في بولة صغيرة اخلطي السكر البودرة مع 2 معلقة كبيرة عصير الليمون ، ولو الخليط طلع معاكي كثيف اوي تقدري تخففيه باضافة شوية عصير ليمون كمان ، سيبي جزء باللون الابيض زي ما هو ، وجزء تاني ضيفي عليه الوان الطعام حسب اختيارك وحسب الاشكال اللي انتي عملاها.
6- مجرد ما البسكويت يبرد ، حطي على كل بسكويته الآيسينج باستخدام معلقة او كيس حلويات ، وحطي فوقيه زينة الحلويات اللي تختاريها ، ولو عاملة شكل الشجرة سيبيه لحد ما الآيسينج يتماسك عليه تمام وبعدها دخلي شريط او خيط ملون في الخرم اللي عملناه (وده اختياري).
7- وكده يبقى البسكويت جاهز للتقديم مع مشروب سخن ، وبالهنا والشفا.
طريقة عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز
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