9 علاجات منزلية من الخبراء لعلاج النمش

النمش ممكن يكون لطيف ومشكلة مش مزعجة عند كتير من الاشخاص ، ولكن لو بس في الاماكن الصحيحة اللي بتضيف لجمال الوش ، وعلى الرغم ان كل بنت جميله بيه او من غيره ، الا انه مش كل الاشخاص بيكونوا مرتاحين لوجود النمش على بشرتهم ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم 9 علاجات منزلية لعلاج النمش.

ايه هو النمش؟

اول حاجة لازم تعرفيها هو ايه النمش ، وازاي تقدري تميزي بينه وبين البقع المؤقتة او حتى علامات الحبوب ، لان كل واحد من المشاكل دي ليه علاج مختلف.

النمش هو عبارة عن بقع دائرية بلون بني فاتح وممكن تشوفيها على الوش, الذراعين, وحتى الرقبة والكتفين ، وبيحصل عادة بسبب التعرض المفرط لاشعة الشمس ، وفي الغالب بيحصل بسبب اختلال التوازن في الميلانين وهو بيكون مش مضر.

اسباب النمش:

في سببين رئيسين للنمش: هما الوراثة والتعرض للشمس ، بالنسبة للوراثة مش هنقدر نتحكم فيها ، ولكن التعرض للشمس نقدر نتحكم فيه بالتقليل من التعرض للشمس واستخدام عامل حماية من الشمس مناسب.

لما النمش بيحصل بسبب التعرض المفرط لاشعة الشمس فوق البنفسجية ، الميلانين بيتم انتاجه في اماكن معينة ، وده بيأدي لظهور بقع بني فاتحة ، الاشخاص اللي بيصابوا بالبقع دي في الغالب هما اصحاب البشرة الفاتحة والشعر الاشقر او الاحمر والعيون الفاتحة.

وحاجة مهمة لازم تعرفيها ان النمش لو مش وراثي ، فهو السبب التاني الوحيد له هو التعرض لاشعة الشمس.

علاجات منزلية لعلاج النمش:

1- خل التفاح:

خل التفاح بيحتوي على حمض الماليك اللي بيساعد على تفتيح النمش ، الحمض ده بيساعد على تقشير وتفتيح الخلايا الغامقة بسبب تراكم الميلانين ، وبيخفف ويعالج النمش تماما في النهاية.

الطريقة:

– خدي 1 معلقة صغيرة من العسل.

– 1 معلقة صغيرة من خل التفاح.

– اخلطي الاتنين مع بعض كويس وادهني الخليط على النمش.

– سيبيه لمدة 15 دقيقة ، بعدها اغسليه بماية فاترة.

– كرريه مرة واحدة كل يوم لافضل النتايج.

2- الليمون:

الليمون من العلاجات القديمة والمعروفة اللي بتساعد على تفتيح البقع وتفتيح لون البشرة ، الليمون بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي اللي بيساعد على تنضيف الجلد وبينظم انتاج الميلانين ، وبيساعد على تفتيح النمش لانه فعال في تقليل التصبغ.

الطريقة:

– في بوله صغيرة اعصري ليمونة واحدة.

– بقطعة قطن خدي من الليمون وادهني بيه النمش.

– سيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

– كرريه مرتين في الاسبوع.

3- الصبار:

الصبار بيساعد على تحفيز انتاج الميتالوثيونين ، المعروف انه بيمنع الضرر اللي بتسببه اشعة الشمس فوق البنفسجية ، وبيقلل من نشاط التيروزيناز ، وبيقلل التلف الناتج عن اشعة الشمس تلقائيا ، وده بيقلل من النمش وانه يظهر في المستقبل.

الطريقة:

– استخرجي جل الصبار الطبيعي.

– ادهنيه على النمش.

– سيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه.

– كرريه كل يوم لافضل النتايج.

4- الكركم:

المكون الاساسي للكركم هو الكركمين ، اللي بيمنع تكون الميلانين ، وده بدوره بيساعد على تقليل تراكم الميلانين في مكان معين ، وده هيأدي لمنع تكوين النمش.

الطريقة:

– خدي حوالي 1 معلقة صغيرة من الكركم.

– 1 معلقة صغيرة من عصير الليمون.

– امزجي الاتنين مع بعض لتشكيل عجينة.

– وزعي الخليط على النمش وسيبيه لحد ما ينشف ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

– كرريه مرة واحدة في الاسبوع.

5- العسل:

العسل من اكتر المكونات اللي بتساعد على علاج اي مشكلة جلدية تقريبا ، وبالتالي هو فعال ضد النمش ، لانه بيحتوي على مركبات زي الفلافونويد والاحماض الفينولية اللي بتساعد على تثبيط نشاط التيروزيناز ، وبالتالي تنظيم انتاج الميلانين في الجلد ، وده بدوره هيساعد على تقليل النمش.

الطريقة:

– خدي حوالي 1 معلقة صغيرة من العسل.

– 1 معلقة صغيرة من عصير الليمون.

– امزجي الاتنين مع بعض كويس.

– ادهني المزيج على النمش ، وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه.

– كرريه مرتين في الاسبوع.

6- الزبادي:

الزبادي غني بمحتواه الحمضي اللي بيساعد على ازالة الاوساخ ، الزبادي تعتبر مصدر غني بحمض اللاكتيك المعروف بعلاج فرط التصبغ وبالتالي تقليل ظهور النمش.

الطريقة:

– خدي 2 معلقة كبيرة زبادي.

– دلكي بيها البشرة لمدة 15 دقيقة على النمش ، بعدها اغسلي بشرتك بماية فاترة.

– كرريه كل يوم.

7- زيت الكافور:

زيت الاوكالبتوس او الكافور يعتبر من العلاجات اللي ممكن تساعد على علاج النمش ، لانه معروف عنه انه بيمنع نشاط التيروزيناز وتكوين النمش ، وده بدوره بيساعد على تقليل فرط تصبغ الجلد ، وبالتالي تقليل تكوين النمش.

الطريقة:

– خدي كام نقطة من زيت الكافور.

– ضيفي له اي نوع زيت ناقل (زي زيت اللوز).

– حطي الخليط على النمش لمدة 20 دقيقة ، وبعدها امسحيه بقطعة قماش مبلولة.

– كرريه يوميا ، ويفضل يكون قبل النوم.

8- زبدة الكاكاو:

زبدة الكاكاو غنية بالمركبات النشطة بيولوجيا وبتوفر كمان الحماية من اشعة الشمس ، وده بيقلل بشكل كبير من اضرار اشعة الشمس ، وكمان بتعكس الضرر الموجود وبتعالج فرط التصبغ وعدم توازن الميلانين اللي بيحصل بسببه.

الطريقة:

– خدي حوالي 2 معلقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

– دلكيها على النمش ، وسيبيها على البشرة طول الليل.

– اغسليه تاني يوم الصبح.

– كرريه يوميا.

9- الباذنجان:

الباذنجان يمكن يكون مكون غريب شوية لاستخدامه كمنتج تجميلي ، ولكن الباذنجان مفيد بالفعل في علاج الامراض الجلدية ، بما فيهم النمش ، لانه غني بمضادات الاكسدة, الفيتامينات, الاحماض الفينولية ، وكلها ليها خصائص واقية من الضوء وبتعكس اضرار اشعة الشمس ، وبالتالي بتساعد في تقليل النمش.

الطريقة:

– هاتي حبة باذنجان وقطعيها شرايح رفيعة.

– افركي شريحة الباذنجان على النمش في حركات دائرية.

– سيبي عصارة الباذنجان على الجلد لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه.

– كرريه كل يوم.

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