علاج الزيت السخن للاظافر ، وفوايده في الحفاظ على ضوافرك صحية

مين قال ان علاجات الزيت السخن بتكون للشعر بس؟ الضوافر كمان بتحتاج عناية ، لو مجربتيش قبل كده علاج الزيت السخن للاظافر ، النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك تعمليه ازاي بالخطوات ، وفوايده لضوافرك.
علاج الزيت السخن للاظافر:
علاج الزيت لاسخن للاظافر ممكن يبقى هو الحل الوحيد لكل ما يتعلق بالعناية بالاظافر ، والخبر الحلو انك تقدري تعملي العلاج ده بنفسك في البيت بكل سهولة.
طريقة عمل علاج الزيت للاظافر:
زي ما هو باين من الاسم العلاج بيعتمد على استخدام مزيج من الزيوت الاساسية ، هنستخدم خليط من زيت الخروع, زيت عباد الشمس, زيت الزيتون, زيت فيتامين E, زيت شجرة الشاي, زيت اللوز.
– الخطوة 1:
اخلطي كل الزيوت اللي قولناها مع بعض ، وسخني الخليط في الميكروويف لمدة 30 ثانية ، او على حمام ماية سخنة ، اتأكدي انك متبالغيش في تسخين الزيت ، يعني يبقى دافي ودرجة حرارته مناسبة ايدك تتحملها.
– الخطوة 2:
اغمسي ضوافرك في خليط الزيت لحد ما يبرد تماما.
– الخطوة 3:
سخني خليط الزيت تاني لمدة 10 ثواني ، واغمسي ضوافرك فيه مرة تانية.
– الخطوة 4:
دلكي ضوافرك وايديكي بالراحة.
– الخطوة 5:
بمجرد ما تخلصي ، اغسلي ايدك بالماية ونشفيها.
فوايد علاج الزيت للاظافر:
– تطهير وتقوية الضوافر: تدليك ضوافرك بالزيت السخن بانتظام هيساعد على تطهير الضوافر ، وهيحسن نسيج الجلد اللي حوالين الضوافر.
– التخلص من الجلد المعلق حوالين الضوافر: الجلد الزيادة او اللي بنسميها “الودنه” من الحاجات المزعجة جدا اللي في بتحصل لكتير من الاشخاص ، علاج الزيت السخن هيساعدك تتخلصي من المشكلة دي بشكل فوري.
– تقوية الاظافر: الانتظام على علاج الزيت السخن مش بس هيساعد على تقوية ضوافرك وهيخليها اقل عرضة للتكسر ، ولكن كمان هيساعد ان ضوافرك تنمو بشكل اسرع.
– هيحسن صحة البشرة: تدليك ايدك بخليط الزيت ، هيساعد على تحسين صحة بشرتك ، ومش بس كده لكن كمان هتساعد على تحسين الدورة الدموية.
– هيعالج الجلد التالف اللي حوالين الضوافر: عمل علاج الزيت السخن بشكل منتظم هيساعد على علاج الجلد التالف اللي حوالين الضوافر.
خلي العلاج ده من روتين العناية بضوافرك ، وعالجي ضوافرك بالزيت السخن مرتين على الاقل في الاسبوع للحصول على نتايج فعالة.
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