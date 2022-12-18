نهى عنه الرسول: الأطباء يكشفون عن أمور غير متوقعة تحدث للجسم عند شرب الماء واقفا.. تعرف عليها

انت الان تتابع خبر نهى عنه الرسول: الأطباء يكشفون عن أمور غير متوقعة تحدث للجسم عند شرب الماء واقفا.. تعرف عليهاوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - برغم أن الماء له العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم ، ودعم وظائف الجهاز الهضمي ، والمساعدة في إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الكلى ، فإن الوضع الذي يشرب فيه الشخص يؤثر على مدى استفادته من الماء.

*أضرار شرب المياه واقفاً:

وفي السياق، أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، استشاري علم الجراثيم والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة ، أنه بالرغم من أن

ومع أن شرب الماء له فوائد عديدة ، إلا أنه إذا شربه واقفًا ، فإنه يمكن أن يضر الجسم ، بما في ذلك قرحة المعدة ، لأنه وفقًا لـ ذكرت صحيفة الوطن المصرية أن سوائل الجسم كانت غير متوازنة وأن الماء فشل في القيام بعمله في تقليل الحموضة. وتضيف أن الأشخاص الذين يشربون الماء أثناء الوقوف قد يساهمون في الإصابة بالتهاب المفاصل ، لأن الشرب بسرعة أثناء الوقوف يضع الأعصاب في حالة من التوتر ، مما يخل بتوازن السوائل ويؤدي إلى تراكم السوائل في المفاصل ، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل وتلفها.

*أضرار شرب الماء واقفا على الكلي والكبد:

وأضافت عبد الوهاب، موضحة أن هناك أضرارا لشرب الإنسان الماء واقفًا على الكلى والكبد، وذلك لأن شرب الماء بطريقة خاطئة لا يجعل الكلية تقوم بوظيفتها في تصفية السموم، إذ يمر الماء دون أي ترشيح إلى أسفل المعدة تحت ضغط مرتفع، وتستقر شوائبها في المثانة، بما يلحق الضرر بوظائف الكلى والكبد كما يتسبب في حدوث اضطرابات المسالك البولية.