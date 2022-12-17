الرموش من الحاجات اللي بتبرز العين وبتظهرها اكتر ، وبتنقل مكياج العيون لمستوى اعلى ، لانها بتخلي العيون تبان اكبر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم حيلة الفازلين لتطويل وتكثيف الرموش ، والحفاظ على شكلها طول اليوم.

حيلة الفازلين لتطويل وتكثيف الرموش:

الفازلين مش بس هيرطب رموشك ، ولكن كمان هيزيل اي غبار وبقايا مكياج على الرموش ، والاكتر انها هتدي طول وكثافة لرموشك وهتحافظ على شكلها طول اليوم.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– فازلين.

– اداة تني الرموش Eyelash curler.

الطريقة:

الخطوة 1:

غطي رموشك بطبقة خفيفة من الفازلين باستخدام عود قطن او بصوابعك.

الخطوة 2:

جعدي الرموش بأداة تني الرموش بالطريقة العادية ، ثبتيها على الرموش لمدة 15 ثانية.

ممكن كمان تحطي الفازلين على اداة تني الرموش نفسها ، وتجعدي بيها رموشك ، وتستخدمي فرشة ماسكارا او عود قطن لفرد الرموش وانتي حاطه ال Lash curler على رموشك.

بعدها شوفي النتيجة بنفسك هتلاقي رموشك بقت اطول واكتر كثافة بشكل فوري ، قبل ما حتى تطبقي عليها اي ماسكارا.

ليه الحيلة دي بتعمل نتيجة فعالة:

الرطوبة الناتجة عن الفازلين على رموشك هتحافظ عليها وتحميها من فقدان شكلها ، بالاضافة كمان ان الفازلين هيمنع تقصف وانقسام الرموش ، وده مهم جدا للبنات اللي بيستخدموا الماسكارا بشكل يومي ، يعني الحيلة دي مش بس هتطول وتكثف رموشك ، لكن كمان هترطبها وتحميها وتحافظ عليها صحية.

الطريقة بالفيديو: