الرموش من الحاجات اللي بتبرز العين وبتظهرها اكتر ، وبتنقل مكياج العيون لمستوى اعلى ، لانها بتخلي العيون تبان اكبر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم حيلة الفازلين لتطويل وتكثيف الرموش ، والحفاظ على شكلها طول اليوم.
حيلة الفازلين لتطويل وتكثيف الرموش:
الفازلين مش بس هيرطب رموشك ، ولكن كمان هيزيل اي غبار وبقايا مكياج على الرموش ، والاكتر انها هتدي طول وكثافة لرموشك وهتحافظ على شكلها طول اليوم.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– فازلين.
– اداة تني الرموش Eyelash curler.
الطريقة:
الخطوة 1:
غطي رموشك بطبقة خفيفة من الفازلين باستخدام عود قطن او بصوابعك.
الخطوة 2:
جعدي الرموش بأداة تني الرموش بالطريقة العادية ، ثبتيها على الرموش لمدة 15 ثانية.
ممكن كمان تحطي الفازلين على اداة تني الرموش نفسها ، وتجعدي بيها رموشك ، وتستخدمي فرشة ماسكارا او عود قطن لفرد الرموش وانتي حاطه ال Lash curler على رموشك.
بعدها شوفي النتيجة بنفسك هتلاقي رموشك بقت اطول واكتر كثافة بشكل فوري ، قبل ما حتى تطبقي عليها اي ماسكارا.
ليه الحيلة دي بتعمل نتيجة فعالة:
الرطوبة الناتجة عن الفازلين على رموشك هتحافظ عليها وتحميها من فقدان شكلها ، بالاضافة كمان ان الفازلين هيمنع تقصف وانقسام الرموش ، وده مهم جدا للبنات اللي بيستخدموا الماسكارا بشكل يومي ، يعني الحيلة دي مش بس هتطول وتكثف رموشك ، لكن كمان هترطبها وتحميها وتحافظ عليها صحية.
الطريقة بالفيديو:
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