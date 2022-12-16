طرق لعكس آثار اضرار الشمس على جلدك

اشعة الشمس فوق البنفسجية هي السبب الاول للبشرة الباهتة والشيخوخة المبكرة ، وتعتبر البقع الشمسية من اكتر الاعراض شيوعا وظهور لاضرار اشعة الشمس ، ولو سبتيها من غير علاج ، ممكن تسبب اضرار كبيرة لجلدك ، ويمكن كمان متقدريش تعكسي بعضها او تعالجيه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تحمي بشرتك من الاثار الضارة للشمس ، وطرق لعكس آثار اضرار الشمس.

طرق لعكس آثار اضرار الشمس:

1- استخدمي واقي من الشمس:

الوقاية خير من العلاج ، امنعي بشرتك من التلف اكتر باستخدام واقي من الشمس كل يوم ، وماتنسيش تجدديه كل 2 – 3 ساعات طول ما انتي بره البيت ، اعتمدي على واقي من الشمس بعامل حماية 30 على الاقل.

2- استخدمي النياسيناميد والمنتجات المعتمدة على الريتينول:

السيروم الليلي اللي بيحتوي على النياسيناميد او الريتينول ، ممكن انه يعكس الضرر اللي بتسببه اشعة الشمس ، النياسيناميد بيقلل من فرط التصبغ, الخطوط الرفيعة, التجاعيد ، ومع الاستخدام المنتظم بيحسن كمان مرونة الجلد وده بيخلي شكلها ناعم وممتليء.

3- دخلي فيتامين سي في نظامك الغذائي:

واحد من المكونات المفيدة جدا لمكافحة الشيخوخة ، هو فيتامين سي اللي بيساعد على اصلاح اضرار الجلد ، المشي على نظام غذائي غني بالفلفل الرومي, الكيوي, الليمون, الفراولة, الطماطم ، بيساعد على منع الجذور الحرة وبيحفز انتاج الكولاجين ، وبيصلح نسيج الجلد, وبيضيف توهج صحي للبشرة.

4- استخدمي جل الصبار:

الصبار ليه خصائص مهدئة وبيساعد على ترميم البشرة ، استخدمي طبقة من جل الصبار على بشرتك كل يوم الصبح هيشكل طبقى واقية على جلدك تحميكي من الشمس ، بالاضافة انه بيساعد على تهدئة الجلد المصاب بحروق الشمس.

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