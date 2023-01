نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطاطس المحشية باللحمة المفرومة والخضار بطعم لذيذ ومتميز للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس المحشية باللحمة المفرومة والخضار بطعم لذيذ ومتميز للغاية - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

البطاطس المحشية باللحمة المفرومة والخضار حضري معنا هذه الأكلة بطريقة مختلفة وجديدة غير العادية حيث يقوم الجميع بتحضيرها سواء بالصلصة الحمراء أو بالمرقة مع إضافة الدجاج أو قطع من اللحم إليها تعد البطاطس المحشية باللحمة المفرومة من الأطباق الرئيسية على المائدة كما يمكن أن تقدم على أنها من أطباق المقبلات يعاني الكثير من الأمهات بأن أغلبية الأطفال لا يحبون تناول الخضار سواء كان مطبوخ أو طازج من خلال هذا المقال سوف نقدم طريقة مختلفة لطهي الخضار وطعم مميز يقبل على تناوله الصغار والكبار حيث ندخل فيه الحشوة الخضار مع اللحمة المفرومة كما يمكن استبدال اللحمة المفرومة بصدور الدجاج وبعد نضيف صلصة الطماطم كما يمكن إضافة كوب من المرق في حال اذا توافر هذه الوجبة تتمتع بفوائد عظيمة وكثيرة حيث يتوافر فيها الخضروات المغذي والمفيد صحيا بكافة أنواعها. مكونات البطاطس المحشوة باللحمة المفرومة والخضار: نحضر كيلو بطاطس صغيره الحجم شكلها مدور مثل حبه المشمش.

نحتاج إلى كيلو إلا ربع من اللحمة المفروم.

2 كوب من البسلة المجمدة.

2 حبة جزر مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة رفيعة.

كوب من الفاصوليا الخضراء مقطعة قطع صغيرة.

1 بصل كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

ملعقة طعام كبيرة الثوم المهروس.

لتر من عصير الطماطم الطازج.

ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطم.

مرقة حسب الرغبة.

عدد 3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة من السمن. كميات التوابل المطلوبة:- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة. تحضير البطاطس المحشوة: أولا نقشر البطاطس ثم نقوم بعمل فتحه في اتجاه واحد عن طريق المقوار واخرجي قلبه. احضري وعاء مملوء بالماء والملح ثم ضعي فيه وحدات البطاطس وقلب البطاطس. نحضر طاسة بحجم كبير على النار ثم نضيف إليها الزيت والسمن ونضع البصل والثوم والخضروات ونقلب لمده دقيقتين. نسكب هذه المكونات في وعاء اخر ونتركهم جانبا في نفس الطاسة نضع معلقه من الزيت ونضيف اللحم المفروم ونقلب. عندما يدخل اللحم المفروم في النضج نضع عليه الخضروات ونقلب ثم نتبل بالتوابل التي ذكرناها في المقادير السابقة. نضيف معجون الطماطم ونعود للتقليب ونترك هذا المزيج لمده خمس دقائق ثم نرفعه من على النار. ضيفي قلب البطاطس بالحجم الصغير حتى ينضج سريعا و نرص في قاع الصينية. قمى بحشو حبات البطاطس باللحمة المفرومة والخضار إلى أن تنفذ كل حبات البطاطس ثم روصى البطاطس المحشية بالتساوي في الصينية واسكبي عليها عصير الطماطم الطازج كما يمكن إضافة المرقة والملح وهذا يعد اختياري. ثم نضع البطاطس على النار حتى تنضج وقدميها ساخنه بجانب ما يفضل من الخبز البلدي والأرز والسلطات.

اهم 6 شروط لمنح الترخيص في نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية الجديد