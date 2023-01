نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القهوة التركية المظبوطة زي المحترفين بالظبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل القهوة التركية المظبوطة زي المحترفين بالظبط - ثقفني

يعتاد الكثير من الأشخاص علي تناول القهوة بشكل يومي بل لا يمر إي يوم بدون تناول فنجان من القهوة، فهناك العديد من الفوائد المتنوعة للقهوة وتشتهر بمذاقها الشهي كما أيضا تعطي الجسم الطاقة اللازمة له كما يعتقد البعض أن تناولها بشكل يومي كل صباح تعطي النشاط والحيوية للجسم، كما أيضا تتعدد أنواع القهوة فهناك القهوة التركية القهوة الفر نساوى وغيرها من الأنواع الأخري. تعد القهوة هي من المشروبات المميزة جدا والتي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، كما تتميز القهوة بفوائدها المتعددة فهي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية عند تناولها كما تعمل على تغذية الجسم حيث تعطي له الحيوية والنشاط، كما أيضا يكون تناول القهوة بشكل يومي فهي من عادات بعض الأشخاص نظرا لمذاقها الطيب طريقة عمل القهوة التركية المقادير ملعقتين كبيرتين من البن المطحون.

فنجان واحد من الماء البارد.

استخدام السكر الأبيض على حسب الرغبة. طريقة التحضير نأتي بكنكة القهوة ونضع بها مقدار مناسب من السكر الأبيض على حسب الرغبة ثم نضيف أليها ملعقتين كبيرتين من البن المطحون ونقلبه جيدا.

نرفع كنكة القهوة على النار ونستمر في تقليب مكونات اللبن حتى تصبح ذات قوام متجانس.

يجب ملاحظة أن تكون النار هادئة حتى تغلي القهوة من حين إلى أخرى نقوم بتقليبه من مرة إلى مرتين وعند نضجها نرفعها من على النار.

نصب القهوة في فنجان وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل القهوة التركية بالحليب المقادير كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

مقدار مناسب من السكر الأبيض على حسب الرغبة. طريقة التحضير نضع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة في الكنكة ثم نضيف عليها مقدار من السكر الأبيض ثم نضع كوب واحد من الحليب السائل ونقلب جميع المكونات مع بعضها حتى يتم تجانسها.

نرفع كنكة القهوة على النار هادئة مع الاستمرار في التقليب على الأقل مرتين حتى يتم نضجها وتصبح جاهزة طريقة عمل القهوة التركية برغوة المقادير ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض أو علي حسب الرغبة.

فنجان واحد من الماء البارد.

فنجان واحد من الحليب السائل.

رشة صغيرة من القرفة أو استخدام جوزة الطيب. طريقة التحضير نضع فنجان واحد من الماء في كنكة القهوة ثم نضيف إليها كوب واحد من الحليب السائل ونقلبهم مع بعض.

نرفع كنكة القهوة علي نار هادئة ونضيف إليها ثلاث ملاعق من القهوة والسكر على حسب الرغبة مع القرفة ونستمر في تقليبه.

نبدأ في تخفيف النار حتى يتم غليان القهوة حتى يظهر عليها الرغوة ونرفعها من على النار ونصبها في الفنجان للتقديم.

