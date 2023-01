نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الشيف نجلاء الشرشابي الأرز المعمر الحلو في المنزل في المقال التالي

طريقة الشيف نجلاء الشرشابي الأرز المعمر الحلو في المنزل

إليكم طريقة الشيف منال العالم الأرز المعمر الحلو طبق من أطباق المطبخ المصري يشتهر به كثيرا يعد منها الأكلات الفلاحي التي تشتهر بها قرى ونجوع مصر أكلة غنية ودسمة حيث يفضل تناوله الكثير من الأشخاص داخل مصر أو خارجها كما يعرف أن الكثير من السيدات يتقن عمل الأرز بالدجاج المسلوق أو مرقة الدجاج ليستمتعوا بمذاقه الحلو والأكثر جمالا يحضر الأرز المعمر في العزومات والأفراح والولائم وهذا ما سوف نوضحه من خلال هذا التقرير عبر موقع ثقفني الاخباري سوف نحضر سويا طريقة عمل الأرز المعمر الحلو وطريقة عمل الأرز بمرقة الدجاج بطريقه جيده وفي أقل وقت ممكن في البيت. مقادير الأرز المعمر الحلو: كوب من الأرز المغسول والمصفى جيدة من الماء.

كيلو ونصف من الحليب.

ملعقة كبيرة من القشطه.

سكر ابيض حسب الاختيار قليل أم كثير.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا. تحضير الأرز المعمر الحلو ننقع كوب الأرز في كاس من الحليب المغلي ثم ضعي الأرز في وعاء اخر واسكبي عليه الحليب بكميه تكفي لسلق الأرز. نشعل النار اسفل الوعاء احرصي على تقليب الأرز من وقت إلى اخر حتى لا يلتصق و يحترق الأرز في قاع الوعاء. ثم ضعي القشطه والفانيليا وأضيفي السكر لتحليه الأرز بالكمية المطلوبة. قلبي المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج بالشكل المطلوب. قومي بدهن صنية بكمية قليلة من السمنة وضعي فيها الأرز المعمر الحلو ولاحظي انه يجب أن يكون الأرز مغمور بالحليب أي مغطى من على الوجه بالحليب. اشغلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية بمعنى أن تكون الحرارة متوسطة ثم ادخلي صينية الأرز المعمر الحلو إلى الفرن الساخن مسبقا واتركيها حتى ينضج وتحتمر وجه الصينية. مقادير الأرز المعمر بمرقة الدجاج: واحد ونصف كوب أرز قصير الحبة.

1حبة بصل صغيرة الحجم مفرومة ناعم.

2 ملعقة طعام كبيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

رشه فلفل اسود ناعم.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

2 كوب حليب قليل الدسم.

2 كوب مرقة دجاج.

2 ملعقة طعام كبيرة قشطه. تحضير الأرز المعمر بمرقة الدجاج: نبدأ أولا بنقع الأرز في الماء لمدة 15 دقيقة ثم يصفى. نأتي بطبق فرن أو بايركس ثم افركى البصل مع الملح والفلفل والقرفة إلى أن يذبل البصل. ثم ضعي الأرز على البصل وقلبي جيدا الخليط وضعيه في طبق وادخليه الفرن. ثم أعلي كمية الحليب والمرق والزبدة والقشطه وصبي فوق الأرز حتى يغطي الأرز تماما. يخبز الأرز المعمر في الفرن ما بين 25 إلى 30 دقيقة إلى أن يجف الأرز ويتشرب كل السوائل ويحتمر وجهه ثم يزين بالقرفة ويقدم ساخنا.

