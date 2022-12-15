نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوه والعسل المقشر المذهل للبشرة وخاصة في فصل الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ماسك القهوه والعسل من أقوى الماسكات التي تعمل على تنظيف البشرة وتقشيرها بطريقة مضمونة في مدة قصيرة، ويعد من الخلطات التي لها مفعول قوي في تفتيح جميع الأماكن الداكنة والبقع، ومن الأفضل مواظبة استخدام هذا الماسك لأصحاب البشرة الدهنية للتخلص من الزيوت الضارة بالبشرة والتي تعمل على ظهور الحبوب، كما يجب المحافظة على البشرة من خلال استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، العمل على ترطيب البشرة باستمرار باستخدام كريمات ترطيب مضمونة، شرب كميات كافية من الماء لتجديد خلايا البشرة، واليوم سوف نعرض على جميع الفتيات المهتمات بالبشرة مكونات عمل ماسك القهوه والعسل وطريقة تحضيره واستخدامه بطريقة صحيحة.

مكونات عمل ماسك القهوه والعسل

يتكون ماسك القهوه والعسل من هذين المكونين اللذان لهما مفعول قوي في تبييض البشرة وتنظيفها والمقادير كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

علبة نظيفة أو طبق للخلط.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تجهيز الماسك واستخدامه

تتم طريقة تحضير الماسك في وقت لا يستغرق دقيقتين لذلك يجب المواظبة عليه للحصول على نتائج واضحة ومميزة والطريقة كالآتي:-

نحضر العلبة النظيفة ونضع بها كمية العسل والقهوة المطحونة ونخلطهم مع بعض جيداً. ثم نفرد الخليط على البشرة بالتساوي ونتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يجف تماماً. نغسل الوجه جيداً بالماء ويجفف بمنشفة ناعمة. نضع هذا الماسك كل يوم باستمرار في أسبوع واحد فقط سوف تلاحظ الفرق.

ماسك القرفة والعسل

يمتاز ماسك القرفة والعسل بالعديد من النتائج المذهلة وسوف نتعرف على مكوناته الآن وهي كما يلي:-

المكونات

٢ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة

نحضر العلبة النظيفة ونضع بها كمية العسل والقرفة المطحونة ونخلطهم مع بعض جيداً. ثم نفرد الخليط على البشرة بالتساوي ونتركه لمدة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة حتى يجف تماماً. نغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيداً بمنشفة ناعمة. نضع هذا الماسك كل يوم باستمرار لمدة ١٠ أيام سوف نحصل على نتائج مذهلة يلاحظها الجميع.

فوائد القهوة للبشرة

تعد القهوة من الأشياء ذات القيمة الكبيرة في تفتيح البشرة وعلاج كثير من المشاكل ومن فوائدها كالتالي:-

تعمل القهوة على معالجة الهالات السّوداء الموجودة تحت العين.

تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.

تعمل على تهدئة البشرة الحساسة والتخلص من احمرارها.

تساعد في تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء.

وجد أن الكريمات التي تحتوي على القهوة تساعد في تخفيف السليوليت المزعج.

ماسك العسل والموز المختلف

يعمل ماسك العسل والموز على تنظيف البشرة وترطيبها في أقل وقت ممكن والمكونات والطريقة كالتالي:-

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل.

حبة طازجة من الموز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة

نقوم بتقشير الموز ثم نحضر وعاء وهرسها به ونضيف عليه العسل وعصير الليمون ونقلب جيداً. ثم نغسل البشرة ونوزع عليها كمية مناسبة من الماسك ونتركه لمدة ١٥ دقيقة. بعد ذلك نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر، ونكرره كل يوم لمدة أسبوع نلاحظ الفرق مع الاستمرار عليه لمدة شهر.

ماسك الزبادي والعسل

يعتبر الزبادي أفضل مغذي ومرطب للبشرة ويعمل على عدم ظهور علامات تقدم السن ويحمي من التجاعيد ويفتح البشرة وهو كما يلي:

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل.

عصير الليمون ( ملعقة صغيرة ).

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

الطريقة

نخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط كريمي. نفرد الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة. يتم شطف الوجه جيداً دون فركه. نمسح الوجه بعد ذلك بماء الورد وتكرر يومياً.

ماسك الطين الهندي لتفتيح البشرة

سوف نتعرف في هذا المقال على مكونات ماسك الطين الهندي وطريقة استخدامه وللحصول على نتيجة مذهلة يجب المواظبة على استخدامه وهذا الماسك كما يلي:

المكونات

ملعقة صغيرة من الطين الهندي.

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الخيار المبشور.

الطريقة