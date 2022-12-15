طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى البيت بمقادير اقتصادية وموفرة جدا

طريقة عمل الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات المغذية جداً والتي تحتوى على قيم غذائية كبيرة جدًا وتساعد الأطفال والشباب على التركيز وتمدهم بالطاقة والحيوية هي الحلاوة الطحينية وهذا لأنها تحضر من السمسم وهو يحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية المفيدة جدًا، ولذلك تحرص جميع الأمهات على تواجدها في المنزل بشكل دائم وتقديمها على الأفطار والعشاء وإضافتها في سندوتشات المدرسة، ولكنها أصبحت مكلفة الثمن جداً، لذلك بدأت الامهات بالبحث عن طريقة تحضيرها من المنزل ، وهذا ما سنقدمها لكم وهو طريقة الحلاوة الطحينية من المنزل بمكونات اقتصادية جدًا.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

من المقبلات الأساسية التي لابد أن تتواجد في جميع المنازل هي الحلاوة الطحينية ولكنها أصبحت غالية الثمن جدا، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل.

مقادير الحلاوة الطحينية:

نصف كوب طحينه سائلة.

ربع معلقة شاي ماء ورد

نصف كوب سكر مطحون ناعم.

نصف كوب لبن بودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من الفول السوداني المجروش.

مكسرات مشكلة (إختياري).

خطوات تحضير الحلاوة الطحينية

من أسهل المقبلات الحلوي التي تقدم على الأفطار والعشاء هي الحلاوة الطحينية وطريقتها هي: