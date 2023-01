نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى البيت بمقادير اقتصادية وموفرة جدا في المقال التالي

طريقة عمل الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات المغذية جداً والتي تحتوى على قيم غذائية كبيرة جدًا وتساعد الأطفال والشباب على التركيز وتمدهم بالطاقة والحيوية هي الحلاوة الطحينية وهذا لأنها تحضر من السمسم وهو يحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية المفيدة جدًا، ولذلك تحرص جميع الأمهات على تواجدها في المنزل بشكل دائم وتقديمها على الأفطار والعشاء وإضافتها في سندوتشات المدرسة، ولكنها أصبحت مكلفة الثمن جداً، لذلك بدأت الامهات بالبحث عن طريقة تحضيرها من المنزل ، وهذا ما سنقدمها لكم وهو طريقة الحلاوة الطحينية من المنزل بمكونات اقتصادية جدًا. طريقة عمل الحلاوة الطحينية من المقبلات الأساسية التي لابد أن تتواجد في جميع المنازل هي الحلاوة الطحينية ولكنها أصبحت غالية الثمن جدا، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل. مقادير الحلاوة الطحينية: نصف كوب طحينه سائلة.

ربع معلقة شاي ماء ورد

نصف كوب سكر مطحون ناعم.

نصف كوب لبن بودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من الفول السوداني المجروش.

مكسرات مشكلة (إختياري). خطوات تحضير الحلاوة الطحينية من أسهل المقبلات الحلوي التي تقدم على الأفطار والعشاء هي الحلاوة الطحينية وطريقتها هي: اولا نحرص على استخدام نوع طحينة سائلة خام جيدة لكي تحصلي على طعم مميز.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الطحينة السائلة و نضيف عليها السكر البودر.

نقلب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا.

ثم يضاف الحليب البودر و ماء الورد والفانيليا.

نقلب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم بملعقة أو باليد مع الضغط عليها لكى يمتزجا كافة المكونات.

عندما تحصلين على قوام متماسك من خليط الحلاوة الطحينية هكذا أصبحت جاهزة.

بعد ذلك نأتي بقالب أو بعلبة محكمة الغلق ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت لكى لا يلتصق الخليط.

ثم نقوم بتوزيع الفول السوداني المجروش داخل العبوة ونضع عليها خليط الحلاوة الطحينية.

اضغط على الخليط داخل العلبة لكى تتماسك مع بعضها.

ثم نوزع طبقة أخرى على وجه الحلاوة.

نغطي على الحلاوة بكيس بلاستيك او استرتش ونغلق على العلبة.

ثم توضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نخرج الحلاوة من القالب ونقطعها ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.

