وصفة كورية معجزة لتبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنه في اسرع وقت

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عمر شويل - جدة تهتم الكثير من الكوريات ببشرتهم بشكل دائم، ويتم ذلك من خلال إستخدام أفضل الوصفات الطبيعية التى تحقق أفضل النتائج بشكل سريع وفعال، لذلك دائمًا ما يبدون ببشرة ناصعة البياض وبدون أى شوائب أو بقع أو حبوب، لذلك قد تتساءل الكثير من النساء عن أفضل هذه الوصفات التى يمكن أن تحقق هذه النتائج بدون أى أضرار أو سلبيات على البشرة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل الخلطات الكورية المميزة التى يمكن استخدامها، يمكنكم متابعتنا الآن للتعرف عليها.

أفضل الوصفات الكورية لتبيض البشرة

يمكن إستخدام بعض المواد الطبيعية التى تتميز بفوائدها المتعددة للبشرة، ومن أهم هذه الفوائد تبيض البشرة والتخلص من أى بقع أو إسمرار وأهم الخلطات التى تستخدم فى ذلك هى كالآتي:

وصفة البيض والعسل لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة

هذه الوصفة تتميز بالعديد من الفوائد التى تمنحها للبشرة عند المداومة على استخدامها، فهى تحتوى على العديد من العناصر المغذية للبشرة والتى تزيد من نضارتها وجمالها، ويتم تحضير وإستخدام هذه الوصفة من خلال إتباع الآتى:

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقتين من العسل الطبيعى.

طريقة الإستخدام والتطبيق على البشرة:

يتم خفق بياض البيض جيدًا.

ثم يتم إضافة العسل الطبيعى، وبعد ذلك يتم الخلط جيدًا بين المكونات، حتى الحصول على القوام المناسب.

قبل تطبيق الخليط على البشرة لابد من تنظيفها بشكل جيد ثم تجفيفها.

يوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

يتم إزالة هذا الماسك من خلال فركة جيدًا ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

لابد من تكرار إستخدام الخليط مرتين أو أكثر خلال الإسبوع الواحد للحصول على أفضل النتائج.

وصفة دقيق الأرز مع جل الصبار لتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد

هذه الوصفة تساعد فى تبيض الوجة والوقاية من تأثير أشعة الشمس الحارقة للبشرة، كما أن جل الصبار يساعد فى التخلص من التجاعيد والهالات السوداء، وطريقة الإستخدام والتطبيق على البشرة تتمثل فى الآتى:

المكونات:

ملعقتين من دقيق الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار الطبيعى.

طريقة الإستخدام والتطبيق على البشرة:

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض، وذلك حتى يتم التجانس الكامل والحصول على القوام المطلوب للخليط.

يوزع هذا الماسك على الوجة بشكل كامل والرقبة.

يترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة بعد ذلك يمكن غسل الوجة بالماء الفاتر جيدًا.