الوصفه الجبارة لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه وصفة هندية فعالة جدا

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر وإطالة الشعر، فإن الوصفة الهندية هي واحدة من أهم الوصفات وأكثرها فعالية. لقرون ، كان الناس في الهند يستخدمون المكونات الطبيعية لصنع هذه الوصفة لتمديد الشعر، وكانت فعالة بشكل لا يصدق في تنعيم الشعر المجعد، وتوفير القوة والحجم، والحفاظ على الشعر في أفضل حالاته، لا تعتبر هذه الوصفة الأفضل في الصناعة فحسب ، بل إنها أيضًا سهلة الصنع والاستخدام ، مع مكونات يسهل العثور عليها وبأسعار معقولة لمعظم الناس. مكونات وصفة تطويل الشعر الهندي في المنزل نتعرف بسهولة على مكونات التركيبة التي تجعل الشعر طويلاً جداً، على النحو التالي: – كوب من الحليب الرايب.

معلقتين من العسل.

نصف كوب من بياض البيض. طريقة التحضير والاستخدام نقدم لك أسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل بخطوات بسيطة للغاية كالتالي: – نأخذ وعاء ونضع الحليب فيه ثم نضيف العسل وبياض البيض ونخلط جميع المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط بالتساوي على الشعر حتى يصل الشعر كله بالترتيب، ثم نترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل شعرنا بالماء البارد والشامبو حتى لا تعجبك رائحة الخليط على شعرك.

نكرر الصيغة مرتين شهريًا وستلاحظين فرقًا كبيرًا في كثافة وطول شعرك في وقت قصير جدًا. كيف يعمل البروتين الهندي على مكونات الشعر يساعد على تنعيم وإطالة الشعر المكونات سوف نتعرف على تركيبة البروتين الطبيعي من المكونات الطبيعية في المنزل بخطوات بسيطة على النحو التالي: – ثلاث معالق من بذور الحلبة.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقتين كبيرتان من الزبادي. كيف يعمل البروتين الهندي على مكونات الشعر يساعد على تنعيم وإطالة الشعر سنخبرك بكيفية تحضير البروتين الهندي لشعرك بخطوات بسيطة كالتالي: – نضع بذور الحلبة في كوب من الماء وننقعها لمدة 5 إلى 8 ساعات طوال الليل.

ثم نخرج البذور من الماء ونضعها في الخلاط ونخلط جيدا ثم نضيف زيت الزيتون واللبن.

نخلط جميع المكونات جيدًا، وإذا كان الخليط ثقيلًا ومنتهيًا، نستخدم ملعقتين كبيرتين من ماء النقع.

ثم نضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة 40 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو ونكرر التركيبة مرتين في الأسبوع لمدة شهر وستحصلين على أفضل النتائج.

