نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتزا الإيطالي في المنزل أفضل من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا الإيطالي في المنزل أفضل من المطاعم - ثقفني

طريقة عمل البيتزا الإيطالي في المنزل أفضل من المطاعم، تعتبر البيتزا من الأكلات الخفيفة التى يفضلها الصغار والكبار لسهولة تحضيرها وطعمها الرائع بختلاف انواعها، وتعتبر البيتزا الإيطالية من أشهر انواع البيتزا حتى أصبحت أكثر شعبية على مستوي العالم، وتسعى كل ام لتقديم افضل الوجبات الغذائية السريعه في التحضير، وسوف نتعرف اليوم في موقع ثقفني من خلال هذا المقال على طريقة عمل البيتزا الايطاليه في المنزل. مكونات عمل البيتزا الإيطالي في المنزل مقادير تحضير البيتزا الإيطالى عدد 4 كوب دقيق. نصف كوب زيت. عدد ملعقة خميرة فورية كبيرة. عدد كوب ماء دافئ. عدد 1 معلقه بيكنج بودر كبيرة. عدد 1 علبة زبادى بلدي منزوعة الدسم. نصف ملعقه صغيره ملح. عدد 1 ملعقه صغيره سكر. 2 حبة فلفل اخضر مقطعه حلقات. 2 حبة طماطم مقطعة إلى حلقات دائريه رقيقه. عدد 2 فص ثوم مفروم. جبن رومي حسب الرغبه. جبن موتزاريلا حسب الرغبه. سوسيس مسلوق وبسطرمه مقطعين قطع صغيره او حسب الحشوه المطلوبة. ربع كوب زيتون اسود مخلى. عدد 4 ملعقه كبيرة صلصة طماطم. نصف ليمونه. عدد 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون. عدد 1 ملعقه زعتر. طريقة عمل البيتزا الإيطالى في المنزل في البداية نقوم بتخفيف صلصة الطماطم بالماء ثم نضعها في وعاء على نار متوسطة وبعدها نقوم بإضافة عصير الليمون والثوم المفروم و زيت الزيتون وتقلب جيداً حتى الغليان وترفع من على النار و تترك حتى تبرد. الآن نقوم بوضع الخميرة في كوب ماء دافئ ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة سكر مع نصف ملعقه صغيره ملح وتقلب المكونات جيداً ثم نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة 10 دقائق. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق ثم نضيف إليه البيكنج بودر والزيت ثم نضيف خليط الخميرة ونقوم بالتقليب جيدا حتى تتشكل العجينة. ونستمر بإضافة الماء تدريجيا للعحينة مع الاستمرار في التقليب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نقوم بتغطية العجينه بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة قطع متساوية حسب حجم الصينية ونتركها 10 دقائق لترتاح. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئويه. الأن نقوم بإحضار صينيه فرن وتدهن بالقليل من الزيت ثم نضع بها العجين ونقوم بفرده في الصينية. ثم نقوم بوضع الصلصة التي قومنا بتحضيرها على سطح العجينة وبعدها نضع الحشوة ثم نقوم بإضافة الطماطم والفلفل الأخضر ثم الزيتون المخلي وبعدها نضع الجبن الرومي و المتوتزريلا والزعتر. الأن نقوم بوضع الصينية في الفرن وتترك لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج وتقدم ساخنة وإلى جانبها بعض الكاتشب.

