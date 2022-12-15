نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية ضيفيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتمتص نقطة زيت نهائيا في المقال التالي
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البطاطس المحمرة التي يعشقها الجميع لأنها بالفعل يكون طعمها لذيذ وشكلها جميل وتتميز بقرمشة لذيذة ولهذا السبب يذهب الكثير من الأشخاص إلى المطاعم الكبرى لكي يتناولون البطاطس المحمرة لأن ست البيت لا تعرف الطريقة الصحيحة لعمل البطاطس المحمرة ولكن لا تقلقوا نحن سوف نقدم لكم بعض الملعقة السحرية التي تجعل البطاطس مقرمشة وجميلة مثل المطاعم وهي الخلطة سرية لا يعرفها إلا أصحاب المطاعم والمحلات الكبرى، وهذا سوف نقدمه لكم من خلال الفقرات القادمة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات خلطة لتحمير البطاطس لتصبح مقرمشة
البطاطس يتم تحضيرها بجانب جميع الوصفات المختلفة والمتنوعة التي تعطي طعم مختلف ومذاق رائع لا مثيل له، ولكن للأسف الشديد بعض النساء لا تعرف السر وراء قرمشة البطاطس، وهذه الطريقة لن تستغرق أبداً دقيقة واحدة بل بالعكس هي أفضل بكثير من الطرق العادية التي تتشرب كمية زيت كبيرة وتكون غير صحية على الإطلاق وتسبب مشاكل في الجسم لا حصر لها، ولذلك نحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة، وتتلخص المكونات في:
- نصف كيلو من البطاطس.
- كمية مناسبة من الماء المغلي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من البصل والثوم البودر.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكركم.
- ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة قلي البطاطس المحمرة بدون زيت
يجب اتباع الخطوات القادمة لكي تحصلي على بطاطس مقرمشة وطعمها لذيذ للغاية، وتتلخص الخطوات في:
- يجب تقشير البطاطس وتقطيعها على شكل أصابع اليد.
- يجب وضع وعاء على النار فيه كمية مناسبة من الماء.
- يجب وضع البطاطس بعد غليان الماء.
- نتركها لمدة لا تزيد عن عشرة دقائق.
- يجب تصفية الماء من على البطاطس.
يجب نتركها حتى يخف.
- يجب تقليب المكونات مع بعضها البعض.
- يجب وضع البطاطس في صينية مناسبة ويتم وضع ملعقة من الزيت الزيتون عليها ويتم التقليب
- يجب وضع باقي المكونات مع بعضها ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
يجب تقليبها من وقت إلى آخر.
- يجب تقديمها ساخنة.
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