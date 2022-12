نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي الهش بدون بيض في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي الهش بدون بيض في المنزل - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

بسكويت الشاي الاقتصادي الهش يعد من أشهر البسكويت المحببة لدي الصغار والكبار على حد سواء، وكما يعد بسكويت الشاي من الوصفات الخفيفة تماماً على المعدة وأكثر انتشاراً في أنحاء العالم، ويتم إعداد بسكويت الشاي بالعديد من الطرق المختلفة في المنزل، كما يعتبر أيضاً من أشهى المخبوزات التي يتم تقديمها في أيام الشتاء أو في الأوقات المختلفة أو في السهرات العائلية، ويعد البسكويت من الوصفات التى تنال إعجاب الجميع، بالإضافة إلى شكله الرائعة والجذاب وطعمه اللذيذ، ولذلك سوف نعرض لكم الآن طريقة عمل البسكويت الاقتصادي الهش بدون بيض في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بدون بيض وبدون لبن المكونات: أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من عصير البرتقال

ملعقة واحدة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

أثنين ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة التحضير الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم قومي بإضافة ‏ نصف كوب كبير من عصير البرتقال مع ‏نصف كوب كبير من السكر الأبيض ثم بعد ذلك نقلب الخليط جيداً بإستخدام ملعقة خشبية حتى يذوب السكر تماماً مع عصير البرتقال. الخطوة الثانية قومي بإحضار ‏المضرب الكهربائي ثم ضعي في وعاء المضرب الكهربائي ‏أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول مع‏‫ نصف‬ كوب كبير من الزيت ثم نثبت المضرب على السرعة المتوسطة ونتركه المزيج حتى يمتزج الزيت مع الدقيق تماماً. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بوضع ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا مع أثنين ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ثم بعد ذلك نستمر في الخلط جيداً مع سكب خليط عصير البرتقال بالسكر بالتدريج حتى يصبح لدينا عجينة هشة وناعمة ومتماسكة. الخطوة الرابعة قومي بجمع العجين من المضرب الكهربائي ونتركها لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة حتى ترتاح وتتماسك أكثر وأكثر. الخطوة الخامسة قومي بإحضار صينية مناسبة مدهونه بالقليل من السمن ثم ابدائي في تشكيل عجين البسكويت على شكل كرات أوأصابع أو بإستخدام قطاعة البسكويت ثم بعد ذلك نرص العجينة في الصينية ‏ثم اتركي مسافة بين كل قطعة من البسكويت والأخرى. الخطوة السادسة قومي بوضع ‏صينية البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى يتحمر البسكويت ويصبح لونه ذهبي ويتم النضج تماماً ثم بعد ذلك نقوم بإخراج البسكويت من الفرن بعد النضج تماماً وبعد ذلك نقوم بترك البسكويت حتى يبرد تماماً ‏بعد ذلك أصبح البسكويت جاهز للتقديم وقدميه لأفراد أسرتك.

"عرفت" شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 2023