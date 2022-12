نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلي أكلك طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج البيتي وفري فلوسك وشتري صحتك في المقال التالي

حلي أكلك طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج، بعض النساء يقومون بإضافة مرقة الدجاج أو اللحم الجاهزة لبعض الأكلات لإعطائها النكهة المميزة ولكن هناك الكثير من الدراسات والأبحاث تأكد مخاطر مرقة الدجاج واللحم الجاهزة علي صحة الإنسان ويمكن الاستغناء عنها ويكون البديل لها وهو الاحتفاظ بشوربة اللحم او الدجاج في الفريزر لحين الاستخدام ويمكن عمل مرقة الدجاج البيتي بكل سهولة في المنزل بطريقه صحية وأمنه عليكم وعلي أطفالكم ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة عمل مرقة الدجاج و مرقة اللحم البيتي بطريقة سهله وبسيطة وصحية مكونات عمل حلي أكلك طريقة مرقة الدجاج البيتي هذه هي مكونات عمل مرقة الدجاج البيتي بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها :- كوبان من شوربة الدجاج أو أكثر.

بصلة كبيرة متقطعة أرباع.

حبتان من الجزر الشرائح.

كرفس.

ورق لورا و حبهان وفلفل أسود.

السبع بهارات.

بهارات دجاج.

كاري وكركم وببريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن. طريقة عمل مرقة الدجاج البيتي سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل مرقة الدجاج البيتي بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي :- أولا نحضر حلة متوسطة الحجم ونضع فيها شوربة الدجاج ونضع فيها البصل والتوابل وورق اللورا والحبهان والجزر والكرفس والفلفل الأسود ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع الحلة علي النار حتي تغلي وينضج الخضار وتصبح مركزة ونضربهم جيدا بالهاند بليندر أو الخلاط حتي يصبح القوام كريمي ناعم. بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار ونضع فيها ثلاث ملاعق السمن ونسخنها جيدا ونضع الدقيق ونقلب جيداً حتي يتحمص. ثم نقوم بوضع الدقيق المحمص بالسمن على خليط التوابل والخضار ونقلب بمضرب سلك حتي يثقل القوام ويصبح مثل البشاميل وأثقل. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في قوالب سيليكون صغيرة أو يوضع على صينية مدهونه بالزيت ويوضع في الثلاجة حتي يتماسك جيداً. ثم نقوم بإخراجه من الثلاجة ونقطعه الي مكعبات صغيرة ويحفظ في علبة محكمة الغلق أو أكياس وتوضع في الفريزر لحين الاستخدام.

وبالهنا والشفا لمتابعينا الأعزاء

