حلي أكلك طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج البيتي وفري فلوسك وشتري صحتك

حلي أكلك طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج، بعض النساء يقومون بإضافة مرقة الدجاج أو اللحم الجاهزة لبعض الأكلات لإعطائها النكهة المميزة ولكن هناك الكثير من الدراسات والأبحاث تأكد مخاطر مرقة الدجاج واللحم الجاهزة علي صحة الإنسان ويمكن الاستغناء عنها ويكون البديل لها وهو الاحتفاظ بشوربة اللحم او الدجاج في الفريزر لحين الاستخدام ويمكن عمل مرقة الدجاج البيتي بكل سهولة في المنزل بطريقه صحية وأمنه عليكم وعلي أطفالكم ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة عمل مرقة الدجاج و مرقة اللحم البيتي بطريقة سهله وبسيطة وصحية

مكونات عمل حلي أكلك طريقة مرقة الدجاج البيتي

هذه هي مكونات عمل مرقة الدجاج البيتي بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها :-

كوبان من شوربة الدجاج أو أكثر.

بصلة كبيرة متقطعة أرباع.

حبتان من الجزر الشرائح.

كرفس.

ورق لورا و حبهان وفلفل أسود.

السبع بهارات.

بهارات دجاج.

كاري وكركم وببريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

طريقة عمل مرقة الدجاج البيتي

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل مرقة الدجاج البيتي بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي :-