طريقة عمل بسكويت الكوكيز بالفانيليا مع شوكولاتة والتشكيل بالملعقة

نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الذي يهتم بتوفير كل ما هو جديد لكم بسكويت الكوكيز بطريقة سهلة وتشكيل سريع فقط باستخدام الملعقة فلا داعي لماكينة مخصصة أو قطاعات أو قوالب أو غيره. وأنواع البسكويت بصفة عامة تعتبر من أفضل الخيارات لصنع حلوى لذيذة في المنزل وبالأخص في فصل الشتاء فتابعوا معنا الطريقة. مقادير بسكويت الكوكيز في البداية وقبل البدء بالطريقة الصحيحة لعمل بسكويت الكوكيز بطريقة ناجحة نطلعكم على المكونات المطلوبة بالمقادير سواء بالكوب أو بالجرامات حتى يستخدم كل شخص المعيار المناسب له. نصف كيلو من الدقيق الفاخر أي ما يعادل 4 كوب.

200 جرام من الزبدة أو كوب على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

200 جرام من السكر الأبيض أي كوب. أو خليط نصف كوب من السكر الأبيض والنصف الآخر سكر بني حسب المتوفر.

2 حبة بيض كذلك بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

10 جرام أو 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 جرام أو ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

200 جرام أو كوب من الشوكولاتة ويفضل أن تكون داكنة. أسهل طريقة لتحضير بسكويت الكوكيز وتشكيله بالملعقة في البداية نخلط المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا نقلبهم جيدًا ونتركهم في إنائهم جانبًا.

ويفضل التجهيز للوصفة بإخراج الزبدة والبيض من الثلاجة بحيث يكونوا بدرجة حرارة الغرفة عند البدء بإعداد بسكويت الكوكيز.

نضع في محضرة الطعام الزبدة مع السكر الأبيض والبني ونخفقهم جيدًا باستخدام المضرب الشبك. حتى نحصل على قوام ناعم خالي من حبيبات السكر.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا أثناء الخفق حتى يختفي البيض تمامًا ثم نوقف الخفق.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق ونقلب كافة المكونات بالملعقة حتى نحصل على قوام بسكويت الكوكيز.

نقوم بتقطيع الشوكولاتة إلى مكعبات صغيرة ونقوم بإضافتها للعجين مع التقليب البسيط.

نحضر صواني الخبز المدهونة بالزبدة أو المفروشة بورق الزبدة ونبدأ بتشكيل بسكويت الكوكيز باستخدام الملعقة بمنتهى السهولة. ونقوم برصه في الصواني مع ترك فراغات فيما بينهم.

نترك الصواني قليلًا في الهواء قبل التسوية.

نضع الصواني في فرن ساخن في الرف الأوسط ويترك حوالي 10 دقائق أو حتى تمام التسوية.

