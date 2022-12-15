طريقة عمل بسكويت الكوكيز بالفانيليا مع شوكولاتة والتشكيل بالملعقة

نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الذي يهتم بتوفير كل ما هو جديد لكم بسكويت الكوكيز بطريقة سهلة وتشكيل سريع فقط باستخدام الملعقة فلا داعي لماكينة مخصصة أو قطاعات أو قوالب أو غيره. وأنواع البسكويت بصفة عامة تعتبر من أفضل الخيارات لصنع حلوى لذيذة في المنزل وبالأخص في فصل الشتاء فتابعوا معنا الطريقة.

مقادير بسكويت الكوكيز

في البداية وقبل البدء بالطريقة الصحيحة لعمل بسكويت الكوكيز بطريقة ناجحة نطلعكم على المكونات المطلوبة بالمقادير سواء بالكوب أو بالجرامات حتى يستخدم كل شخص المعيار المناسب له.

نصف كيلو من الدقيق الفاخر أي ما يعادل 4 كوب.

200 جرام من الزبدة أو كوب على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

200 جرام من السكر الأبيض أي كوب. أو خليط نصف كوب من السكر الأبيض والنصف الآخر سكر بني حسب المتوفر.

2 حبة بيض كذلك بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

10 جرام أو 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 جرام أو ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

200 جرام أو كوب من الشوكولاتة ويفضل أن تكون داكنة.

أسهل طريقة لتحضير بسكويت الكوكيز وتشكيله بالملعقة