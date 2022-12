نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البسكويت بالشوكولاته بدون فرن بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسكويت بالشوكولاته بدون فرن بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

كيكة البسكويت بالشوكولاته ، من الحلويات السهلة والسريعة الذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لدى الجميع، وهي تتكون من مكونات بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، كما يمكنكم تقديمها للضيوف فهي من الحلويات المميزة والفاخرة، كما يمكنكم تحضرها في أي وقت، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، كما تفضل الكثير من ربات البيوت إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، ولما لها من فوائد كثيرة كما يمكنكم تجربة بسكويت شوكولاتة سادة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاته بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل. مكونات كيكة البسكويت بالشوكولاته تتكون كيكة البسكويت بالشوكولاته من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت وهي كالآتي: 460 جم بسكويت سادة.

نصف كوب سكر.

نصف كوب كاكاو.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زبدة.

140 جم شوكولاتة داكنة بالحليب مذابة. للتزيين سبرنكلز شوكولاتة. طريقة التحضير قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاته بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: نقوم بتكسير البسكويت قطع صغيرة.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها السكر والكاكاو والقهوة سريعة الذوبان، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نضيف الحليب ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي على البارد حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام.

ثم نضيف الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة.

ثم نرفع الحلة من على النار ونترك الصوص يبرد لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضيف إلى البسكويت الصوص ونخلطهم جيدًا.

ثم نحضر ورقة زبدة ونضع فوقها خليط البسكويت، ثم نشكله على شكل رول.

ثم نلف ورقة الزبدة إلى رول ونغلقه من الطرفين. بعد ذلك نضع الرول في الثلاجة ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين.

بعد ذلك نخرج الرول من الثلاجة، ثم نفكه. ثم نقطع رول البسكويت إلى شرائح سميكة.

ثم نغمس نصف كل شريحة في الشوكولاتة المذابة، ثم نضعها على طبق مسطح.

بعد ذلك نوزع فوق كل شريحة سبرنكلز شوكولاتة.

ثم ندخلهم في الثلاجة ونتركهم حتى تتماسك الشوكولاتة.

بعد ذلك نخرج كيك البسكويت من الثلاجة.

ثم نقدم كيكة البسكويت بالشوكولاته في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا. نصائح لنجاح كيكة البسكويت بالشوكولاته توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح كيكة البسكويت بالشوكولاته، وهي كالآتي: أن يكون البسكويت سادة. تقطيع البسكويت قطع صغيرة. تقليب المكونات جيدًا على البارد حتى يتجانس الخليط. وضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام. ترك الصوص يبرد لمدة 10 دقائق قبل توزيعه فوق البسكويت. وضع رول البسكويت في الثلاجة لمدة ساعتين قبل تقطيعه. طريقة عمل قهوة الموكا المثلجة المكونات 4 أكواب حليب.

مكعبات ثلج.

4 ملاعق صغيرة نسكافيه.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

4 ملاعق كبيرة كاكاو. طريقة التحضير نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الحليب والسكر والنسكافيه والكاكاو ومكعبات الثلج، ثم نخلط جيدًا. ثم نحضر أكواب تقديم ونسكب فيها المشروب. ثم نقدم قهوة موكا مثلجة مع كيكة البسكويت بالشوكولاته. وبالهنا والشفا. طريقة عمل مشروب هوت تشوكلت المقادير 3 أكواب من الحليب.

3 ملاعق صغيرة من السكر.

باكيت فانيليا أو حسب الرغبة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

3 مكعبات من الشوكولاتة الداكنة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري). طريقة التحضير نحضر إناء، ثم نضيف إليه الحليب والكاكاو والسكر والفانيليا والقرفة والشوكولاتة الداكنة، ثم نقلب بالملعقة جيدًا على البارد. ثم نضع الإناء على نار هادئة ونقلب باستمرار بالملعقة حتى يتجانس الخليط. ثم نتركه حتى يستوي. بعد ذلك نرفع الإناء من على النار. ثم نقدم مشروب هوت تشوكلت في أكواب التقديم مع كيكة البسكويت بالشوكولاته. وبالهنا والشفا.

الأكثر فخامة وجاذبية... سيارة تويوتا كامري 2024 toyota camry الجيل الثامن للشكل الجديد كلياً فخامة بلا حدود