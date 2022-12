نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمن البلدي الفلاحي المرملة باللبن الحليب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السمن البلدي الفلاحي المرملة باللبن الحليب - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

الكثير منا يعشق تناول السمن البلدي سواء في الحلويات الشرقية أو في بعض الأكلات المختلفة، فهي تعطي للطعام الرائحة المميزة والطعم الشهي، كما أنها صحيه على الجسم على عكس تناول الأنواع الأخرى من السمن الجاهز المهدرج أو الزيوت النباتية، وبسبب ذلك ترغب العديد من ربات المنزل في الحصول على طريقة تصنيع السمنة البلدي في المنزل بسبب ارتفاع سعرها في الأسواق التجارية، لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم ابسط طريقة لتحضير السمن البلدي من الحليب داخل المنزل بأقل التكلفة خلال دقائق معدودة دون عناء في الفقرة القادمة. طريقة تحضير السمن البلدي من الحليب في المنزل خطوات بسيطة يمكن اتباعها حتى يتم إعداد وتجهيز السمن البلدي المميزة داخل المنزل، وهي الخطوات تتمثل في الآتي: المكونات: عدد اثنين كيلو من اللبن أو حسب الرغبة في الكمية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة خشبية. طريقة التحضير: أولاً نقوم بوضع كمية اللبن في وعاء متوسط الحجم.

بعد ذلك يتم رفع الوعاء على درجة حرارة عالية حتى يتم الغليان.

يرفع اللبن من على النار ويترك حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بوضع اللبن في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

الخطوة التالية نقوم بإخراج اللبن من الثلاجة، ثم يتم نزع وش اللبن بواسطة مصفاة، أو من خلال عمل وش اللبن رول، ثم يتم أخذه بملعقة نظيفة.

بعد ذلك يوضع وش اللبن في وعاء أخر، ثم يتم تشغيل المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي حسب الرغبة لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً.

عندما ينتهي الوقت المحدد نقوم بعمل وش اللبن كرات متوسطة الحجم.

الخطوة الأخيرة يتم وضع الوعاء على النار مرة أخرى مع مراعاة أن تكون النار هادئة جداً.

ثم نقوم بالتقليب المستمر من حين لآخر حتى لا تلتصق السمن في الوعاء.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بإضافة ملعقة من الملح صغيرة.

في النهاية سوف نلاحظ ظهور تكتلات في قاع الوعاء وفوق هذه التكتلات السمن.

يتم تصفية السمن البلدي جيداً من هذه التكتلات، ثم يتم وضع السمن البلدي في برطمان زجاجي نظيف تماماً مع مراعاة التأكد أنه خالى تماماً من الماء حتى لا يتعرض السمن البلدي للتعفن.

الخطوة التالية يوضع البرطمان داخل الثلاجة أو في دولاب المطبخ حسب الرغبة.

جدول الإجازات الرسمية في السعودية 1444 للموظفين والمدارس |تقويم العطلات للعام 2023