طريقة عمل السمن البلدي الفلاحي المرملة باللبن الحليب

الكثير منا يعشق تناول السمن البلدي سواء في الحلويات الشرقية أو في بعض الأكلات المختلفة، فهي تعطي للطعام الرائحة المميزة والطعم الشهي، كما أنها صحيه على الجسم على عكس تناول الأنواع الأخرى من السمن الجاهز المهدرج أو الزيوت النباتية، وبسبب ذلك ترغب العديد من ربات المنزل في الحصول على طريقة تصنيع السمنة البلدي في المنزل بسبب ارتفاع سعرها في الأسواق التجارية، لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم ابسط طريقة لتحضير السمن البلدي من الحليب داخل المنزل بأقل التكلفة خلال دقائق معدودة دون عناء في الفقرة القادمة.

طريقة تحضير السمن البلدي من الحليب في المنزل

خطوات بسيطة يمكن اتباعها حتى يتم إعداد وتجهيز السمن البلدي المميزة داخل المنزل، وهي الخطوات تتمثل في الآتي:

المكونات:

عدد اثنين كيلو من اللبن أو حسب الرغبة في الكمية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة خشبية.

طريقة التحضير: