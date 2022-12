نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل طاجن اللحمة بالبصل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر عمل طاجن اللحمة بالبصل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

طاجن اللحمة بالبصل ، يعتبر من الوجبات الرئيسية اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيره حيث أنه يمكن عمله بالبامية أو الفاصوليا الخضراء أو البصل وغير من الانواع، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومختلفة لعمله في المنزل مثل المطاعم واحلي، وتتكون هذه الوجبة من مكونات شهية وتعطي الوجبة مذاق شهي ولذيذ، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة. مكونات عمل طاجن اللحمة بالبصل يتكون طاجن اللحمة بالبصل اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:- كليو جرام من اللحمة.

نصف ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

رشة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

رشة صغيرة من بودرة البصل.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

كيلو من البصل.

خمسة فصوص من الثوم.

ثلاث حبات كبيرة من البندورة والمقطعة إلى مكعبات صغيرة.

٢ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

حزمة من البقدونس الطازج والمفروم للتزيين. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:- تحضير طبق ونضع به جميع البهارات الجافة ونخلطهم مع بعضها البعض ونحركها جيداً. نضع قطع اللحم في صينية واسعة ومناسبة الحجم ونضيف ثلث كمية البهارات الي اللحمة ونحرك بشكل جيد ونتركها قليلاً. نشوح اللحمة في إناء مناسب الحجم على نار متوسطة الحرارة، وعلى دفعات، وذلك حتى يتحول لونها إلى البني الفاتح. ثم نزيل اللحم المشوح من الإناء في طبق جانبي، لحين الانتهاء من تشويح كمية اللحم كاملة. نضيف بعد ذلك البصل الصغير، وفصوص الثوم إلى الاناء نفسه الذي تم تشويح اللحم فيه، ونقلب في الزيت نفسه لبضع دقائق. ثم نضيف البندورة المقطعة إلى البصل والثوم، ونشوحها على نار قوية حتى تذبل، وتصبح طرية. نعيد اللحم المشوح إلى إناء الخضروات، ثم نضيف باقي كمية البهارات إلى القدر، ونحركه بشكل جيد. ثم نضيف دبس الرمان إلى الإناء بالإضافة إلى الخل ونحرك المكونات بشكل جيد. نغطي الإناء ونتركه على النار مدة عشر دقائق على نار متوسطة، ثم نضيف نصف كوب من الماء المغلي إلى اللحمة. نترك اللحمة على النار الهادئة لمدة ساعة ونصف حتى تنضج بشكل كامل، مع الحرص على إضافة كمية من الماء كل ثلث ساعة حتى لا يجف الطاجن أو يحترق. ثم نقدم الطاجن ويزين بالقليل من البقدونس المفروم، مع كمية من الأرز بالشعيرية بالهنا والشفا. القيمة الغذائية الموجودة باللحمة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حوالي ٢٥٠ سعرة حرارية، وتحتوي على نسبة من الدهون حوالي ١٥.٤١ وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي ٢٥.٩٣ غرام، وتحتوي على نسبة من الماء حوالي ٧٥.٩٨ ميللترات، وتحتوي على نسبة من الفسفور حوالي ١٩٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من البوتاسيوم حوالي ٣١٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من الحديد حوالي ٢.٦٠ مليغرام.

كم رسوم استخراج تأشيرة سائق خاص بالسعودية