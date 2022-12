نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا والردة روعة التفتيح وتقشير الجسم هتخليكي عروسة في عين زوجك في المقال التالي

عمر شويل - جدة دلكة النشا والردة روعة التفتيح وتقشير الجسم هتخليكي عروسة في عين زوجك - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

دلكة النشا والردة ، معنا اليوم طريقة عمل الدلكة الرائعة وهي تعمل على تفتيح الجسم والبشرة بشكل كبير وسوف تشعرين بالفرق الكبير من أول مرة ، وسوف تجعلك الدلكة مثل العروسة ، وداعاً للجفاف وتشققات الجسم وأهلا بجسم ناعم مثل بشرة الأطفال ، ومن النهاردة سوف تعتمدي هذه الدلكة الرائعة وتعمل هذه الدلكه أيضا مع الاستمرار عليه علي التخلص من السيلوليت وتشد الجلد بطريقة خيالية ، ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة عمل دلكة النشا والردة مكونات عمل دلكة النشا والردة هذه هي مكونات عمل الدلكة الرائعة مكونات بسيطة وسهلة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاثة ملاعق من الردة.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض. طريقة عمل الدلكة الرائعة لتفتيح مميز سوف نتحدث عن طريقة عمل الدلكة بطريقة سهلة وسحرية وهي كالتالي:- نحضر طبق ونضع فيه خمسة ملاعق من النشا مع ثلاثة ملاعق من الردة ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقتين من الزبادي ونحرك جيداً حتى يمتزج الخليط. ثم نقوم بوضع ملعقة من ماء الورد ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة الزيت نخلط جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة العسل ونقلب جيداً حتى يمتزج العسل مع المكونات جيداً. طريقة الاستعمال الدلكة بكل سهولة معنا الأن خطوات تطبيق الدلكة علي الجسم كله بخطوات بسيطة وهي كما سوف نذكر:- نقوم أولاً بغسل الجسم كله بالماء الدافئ حتي تتفتح المسامات ونستفيد من الدلكة جيداً.

بعد تجفيف الجسم جيداً نقوم بوضع الدلكة علي الجسم كله وتوزع جيداً.

ثم نقوم بترك الدلكة علي الجسم لمدة عشرين دقيقة أو أكثر حتي تجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بفرك الدلكة بواسطة لوفة مغربية بحركات دائرية الشكل حتي نتخلص من الدلكة جيداً.

ثم نقوم بغسل الجسم كله بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي تقفل المسامات جيداً.

بعد ذلك نقوم بترطيب الجسم كله بملعقة من زيت جونسون للاطفال. فوائد دلكة النشا والردة للجسم سنتحدث الأن بشكل أوضح عن بعض الفوائد المهمة التي تعطيها الدلكة للجسم وهي كما يلي:- تعمل الدلكة علي تفتيح الجسم كله بشكل كبير ورائع. تمنح الدلكة الجسم نعومة فائقة ونضارة ولمعه طبيعية ووهمية. تعمل الدلكة علي تقشير الجسم كله وتخلص من الخلايا الميتة. تخلص الدلكة علي التصبغات السيلوليت وتشد الجلد بشكل مبهر.

منصة إحكام تسجيل دخول عبر النفاذ الوطني ومتابعة طلب تملك عقارات 1444