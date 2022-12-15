6 تقنيات مختلفة لوضع البلاشر على الطريقة الكورية

لما بنفكر اننا نغير في لوك مكياجنا ، غالبا بنغير طريقة رسم الايشادو, الايلاينر, استخدام الوان روج مختلفة ، ولكن البلاشر او احمر الخدود كمان تقدري تغيري فيه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 تقنيات لوضع البلاشر على الطريقة الكورية.
6 تقنيات لوضع البلاشر على الطريقة الكورية:
البلاشر يمكن من اكتر منتجات المكياج اللي مش واخدة التقدير اللازم او اللي في كتير بيتخطاه في المكياج ، على الرغم انه لو اتعمل بشكل صح ، هيساعد انه يقلل الارهاق وهيدي حيوية للوش ، والاحلى كمان انك تقدري تحطيه بأكتر من طريقة عشان يناسب الاوقات والمناسبات المختلفة.
الطريقة 1: تفاحتين الخد
الطريقة دي مش مطلوب فيها مهارات احترافية عشان تعمليها ، وده معناه انها مناسبة للمبتدئين ، كل اللي هتعمليه انك هتحطي البلاشر على تفاحتين الخد ، الطريقة دي بتدي لوك حيوي ومنعش ، وكمان بتبين الخدود شكلها ممتليء اكتر.
الطريقة 2: عضمتين الخد
دي تقريبا الطريقة التقليدية ، ومن اكتر الطرق المعروفة واستخدامها شائع ، وهي وضع البلاشر على عضمتين الخد ، الطريقة دي بتبرز العضمتين وبتبين الوش انحف كمان.
الطريقة 3: على الخد
الطريقة دي بتعتمد على وضع البلاشر على الخد كله.
الطريقة 4: بلاشر بسيط
لو مش عايزة تعملي لوك قوي بالبلاشر وحابه تعملي لوك بسيط اعتمدي على الطريقة دي ، وهي وضع البلاشر قريب من العين في اعلى جزء من عضم الخدين ، زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، الطريقة دي بتبين شكلك اصغر بكتير ، ولكن افتكري بس انك تخلي ايدك خفيفة وانتي بتحطي البلاشر بالطريقة دي عشان ميبقاش تقيل.
الطريقة 5: تحت العين
كمان من التقنيات المختلفة للبلاشر هي وضعه تحت العين ، الطريقة دي بتدي لوك بريء للوش ، ولكن حطي في اعتبارك انك متبالغيش في كمية البلاشر.
الطريقة 6: تأثير الsun kissed
لما بتقعدي على البحر والشمس بتعمل تأثير على بشرتك ، هي بالظبط التقنية دي ، وهي بتعتمد على وضع البلاشر على طول عضمتين الخد والانف ،عشان تديكي تأثير كأنك كنتي على البحر.
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