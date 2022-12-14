6 طرق غير تقليدية جسمك بيحذرك بيهم ان في حاجة غلط

عادة مش بنبدأ نقلق على صحتنا الا لما تحصل حاجة تزعجنا او نحس بألم في اي مكان في الجسم ، على الرغم من ان الاشخاص الاكتر صحة ممكن يعانوا من عدم الراحة في بعض الاحيان ، الا انه في بعض اشارات من الجسم اللي المفروض منتجاهلهاش ، ولازم تنتبهي للطرق اللي جسمك بيحاول يقولك بيها ان في حاجة غلط، والنهاردة هنتعرف مع بعض على 6 علامات تنبهك لمشكلة صحية.

علامات تنبهك لمشكلة صحية:

1- البراز بيطفو على الماية:

البراز الطبيعي انه ينزل تحت الماية ، الا انه في بعض التغيرات في جسمك ممكن تسبب تعويم البراز ، بعض الاطعمة اللي بتاكليها ممكن تأدي لغازات في البراز ، وده بيمنعه انه تنزل تحت الماية ، يعني مافيش حاجة تقلق من مشكلة البراز العائم ، ولكن بس محتاجةانك تقللي من الاطعمة زي الفاصوليا, اللبن, التفاح لانها ممكن تسبب الغازات.

2- عينك دايما جافة:

عينيكي هتحسي انها دايما جافة وفيها حكة لو بتقضي وقت طويل وانتي مركزة في شاشة التليفون او الكمبيوتر ، لكن لو لاحظتي جفاف شديد في عينيكي والفم ، دي ممكن تكون علامة على وجود التهاب ، وجفاف العين المزمن ممكن يحصل بسبب عدوى في الغدد اللي بتفرز الدموع واللعاب.

3- بتحسي بالبرد دايما:

لما الجو بيكون بارد طبيعي جدا انك هتحسي بالبرد وهتحتاجي تدفئة ، ولكن لو لاقيتي نفسك دايما بتحسي بالبرد حتى لو الجو مش بارد ، دي ممكن تكون علامة على انخفاض انتاج الغدة الدرقية ، لان المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية بتسبب ابطاء عملية التمثيل الغذائي في جسمك ، وده هيخليكي تحسي بالبرد حتى لو قاعدة في مكان دافي.

4- شعرك بيتساقط:

في حين انه من الطبيعي تماما انك تفقدي بعض الشعر على مدار اليوم ، ولو لاحظتي فجأة كمية شعر كتير على الفرشة ، دي ممكن تكون علامة على نقص الحديد في جسمك ، لو جسمك مش بيوصله كمية كافية من الحديد من نظامك الغذائي ، ده هيأثر على جسمك بطرق كتير ، بما فيهم تساقط الشعر ، حاولي تدخلي في نظامك الغذائي الاطعمة الغنية بالحديد زي اللحوم الحمرا, المكسرات, المشمش المجفف ، عشان تتأكدي ان جسمك بيوصله كمية الحديد اللي محتاجها.

5- اسنانك حساسة اوي:

اسنانك ممكن تكون حساسة للاطعمة السخنة والباردة بشكل مفرط ، ولكن ممكن تكون كمان علامة على مشاكل في الامعاء ، تآكل الاسنان وحساسية الاسنان ممكن تبقى علامة على ارتداد الحمض ، والحمض ده ممكن يتسبب في تلف الطبقة الواقية لمينا الاسنان ، ولكن لو لحقتي المشكلة في الاول هتقدري تعالجيها بسهولة.

6- بتحسي بالعطش طول الوقت:

شرب كمية كافية من الماية امر حيوي لصحتنا ، ولكن لو بتحسي بالعطش طول الوقت ، ده ممكن يكون من اعراض مرض السكر ، لان مرض السكر بيتسبب في تراكم الجلوكوز في الدم ، وبالتالي الكلية بتشتغل بجهد اكبر ، ، وده بدوره بيأدي لزيادة التبول والعطش.

هل سبق لاحظتي اي علامة من العلامات دي؟ هل تعرفي اي طرق تانية الجسم بينبهنا بيها ان في حاجة غلط او مشكلة صحية؟

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