طريقة عمل وصفة الفراخ بالثوم والزبدة مع المشروم

وصفة الفراخ بالثوم والزبدة مع المشروم من الوصفات اللذيذة ، واللي ممكن تعمليها كوجبة غدا او عشا سهلة وسريعة التحضير بمكونات بسيطة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات.

وصفة الفراخ بالثوم والزبدة مع المشروم:

وقت التحضير: 10 دقايق.

وقت الطبخ: 20 دقيقة.

الوقت الكلي: 30 دقيقة.

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 455 جرام افخاد فراخ منزوعة العضم متقطعة قطع متوسطة الحجم.

– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

– 340 جرام مشروم متقطعة شرايح.

– 4 معالق كبيرة زبدة متقسمة.

– 1 معلقة صغيرة بهارات ايطالية.

– 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم.

– 2 معلقة صغيرة عصير ليمون.

– 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

1- سخني زيت الزيتون في طاسة على نار متوسطة لعالية ، تبلي الفراخ بالملح والفلفل.

2- حطي الفراخ في الطاسة في طبقة واحدة بس عشان تتحمر وتاخد لون من كل الجهات ، للكمية اللي معانا هتحتاجي تحمريها على دفعات ، حمريها من 3 – 4 دقايق لكل جنب لحد ما لونها يبقى بني دهبي.

3- طلعي الفراخ من الطاسة في طبق على جنب وغطيها عشان تفضل دافية.

4- في نفس الطاسة دوبي 1 معلقة كبيرة زبدة ، وضيفي المشروم وتبليه بالملح والفلفل.

5- حمريه في الزبدة لمدة 4 – 5 دقايق او لحد ما يطرى ولونه يتحول للون بني دهبي.

6- رجعي الفراخ في الطاسة تاني مع المشروم ، وضيفي 3 معالق كبيرة زبدة والبهارات الايطالية وقلبي لحد ما الزبدة تدوب.

7- ضيفي الثوم المفروم وسيبيه يطبخ مع باقي المكونات لمدة دقيقة ، بعدها ضيفي عصير الليمون والبقدونس المفروم وقدميها.

8- ممكن تقدميها مع البطاطس المهروسة او الارز ، ويتقدم جنبها خضار مشوي او سوتيه.

بدايل واضافات مختلفة للوصفة:

– البروتين: ممكن تستبدلي افخاد الفراخ بصدور الفراخ او لحمة وكمان ممكن تعمليها بالجمبري.

– الخضار: ممكن تستبدلي المشروم بخضروات مختلفة زي السبارجوس, السبانخ, الفاصوليا الخضرا, الفلفل, الكوسة, او البروكلي.

– النكهات: ممكن تضيفي للنكهة باضافة زيتون كالاماتا, جبنة بارميزان, طماطم مجففة, او بصل شالوت.

– الاعشاب: ممكن تستبدلي البقدونس المفروم بالثوم المعمر, الزعتر, الريحان, او البصل الاخضر.

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