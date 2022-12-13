وصفة الفراخ بالثوم والزبدة مع المشروم من الوصفات اللذيذة ، واللي ممكن تعمليها كوجبة غدا او عشا سهلة وسريعة التحضير بمكونات بسيطة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات.
وصفة الفراخ بالثوم والزبدة مع المشروم:
وقت التحضير: 10 دقايق.
وقت الطبخ: 20 دقيقة.
الوقت الكلي: 30 دقيقة.
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 455 جرام افخاد فراخ منزوعة العضم متقطعة قطع متوسطة الحجم.
– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.
– 340 جرام مشروم متقطعة شرايح.
– 4 معالق كبيرة زبدة متقسمة.
– 1 معلقة صغيرة بهارات ايطالية.
– 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم.
– 2 معلقة صغيرة عصير ليمون.
– 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.
طريقة التحضير:
1- سخني زيت الزيتون في طاسة على نار متوسطة لعالية ، تبلي الفراخ بالملح والفلفل.
2- حطي الفراخ في الطاسة في طبقة واحدة بس عشان تتحمر وتاخد لون من كل الجهات ، للكمية اللي معانا هتحتاجي تحمريها على دفعات ، حمريها من 3 – 4 دقايق لكل جنب لحد ما لونها يبقى بني دهبي.
3- طلعي الفراخ من الطاسة في طبق على جنب وغطيها عشان تفضل دافية.
4- في نفس الطاسة دوبي 1 معلقة كبيرة زبدة ، وضيفي المشروم وتبليه بالملح والفلفل.
5- حمريه في الزبدة لمدة 4 – 5 دقايق او لحد ما يطرى ولونه يتحول للون بني دهبي.
6- رجعي الفراخ في الطاسة تاني مع المشروم ، وضيفي 3 معالق كبيرة زبدة والبهارات الايطالية وقلبي لحد ما الزبدة تدوب.
7- ضيفي الثوم المفروم وسيبيه يطبخ مع باقي المكونات لمدة دقيقة ، بعدها ضيفي عصير الليمون والبقدونس المفروم وقدميها.
8- ممكن تقدميها مع البطاطس المهروسة او الارز ، ويتقدم جنبها خضار مشوي او سوتيه.
بدايل واضافات مختلفة للوصفة:
– البروتين: ممكن تستبدلي افخاد الفراخ بصدور الفراخ او لحمة وكمان ممكن تعمليها بالجمبري.
– الخضار: ممكن تستبدلي المشروم بخضروات مختلفة زي السبارجوس, السبانخ, الفاصوليا الخضرا, الفلفل, الكوسة, او البروكلي.
– النكهات: ممكن تضيفي للنكهة باضافة زيتون كالاماتا, جبنة بارميزان, طماطم مجففة, او بصل شالوت.
– الاعشاب: ممكن تستبدلي البقدونس المفروم بالثوم المعمر, الزعتر, الريحان, او البصل الاخضر.
طريقة عمل شوربة مينستروني الايطالية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل وصفة الفراخ بالثوم والزبدة مع المشروم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.