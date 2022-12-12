ماء الورد وجل الصبار للوجه ممحاة للبقع الداكنة والتصبغات في البشرة

جل الصبار والنشا للبشرة هو بمثابة معجزة حقيقة للبشرة يعيد ترميم البشرة ويعالج مشاكلها ويساهم في إخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة التي توجد في الوجه نتيجة علامات تقدم العمر، فهو حقًا كنز رباني من الطبيعية يساهم في علاج العديد من مشاكل البشرة التي تواجه النساء حيث إن بعد استخدامه بانتظام يحول البشرة مثل بشرة الأطفال ناعمة وبيضاء خالية من العيوب والمشاكل كما يعد من المواد الطبيعية الفعالة في شد الوجه ومكافحة التجاعيد بشكل كبير ويحارب جل الصبار حبوب البشرة الدهنية ويزيل آثار الحبوب والبقع الغامة في الجسم والوجه، ويعمل النشا على تفتيح الوجه وتبيضه في أقل وقت ممكن.

عمل كريم جل الصبار والنشا للبشرة

الآن أصبح استخدام المواد الطبيعية هي من أكثر الأمور في الوقت الحالي نظرًا لأهميتها في تغذية البشرة والحفاظ عليها ومن أجل البعد عن المواد الكيماوية التي تعمل على إتلاف الوجه والبشرة مع كثرة الاستخدام.

مكونات كريم جل الصبار للوجه

3 ملاعق من جل الصبار تكون صغيرة.

ملعقة كبيرة واحدة ممسوحة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

عصير ليمونة.

كوب من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم النشا والصبار

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع بها النشا وماء الورد. نقلب المكونات معًا حتى تمتزج ثم نقوم بوضع عصير الليمون. نوضع بوضع الوعاء على حمام ماء ساخن ونقلب جيدًا حتى تذوب المكونات ويصبح ذو قوام كريمي. نرفع النشا من على النار ونتركه يبرد ثم نقوم بإضافة جل الصبار إليه وزيت اللوز. بعد ذلك نخلط المكونات جيدًا ونضعها في وعاء محكم الغلق. نحتفظ بهذا الكريم السحري للبشرة في الثلاجة.

طريقة استخدام كريم جل الصبار والنشا للوجه

أولاً نضع الكريم في الثلاجة ولا نتركه خارجها.

بعد ذلك نغسل الوجه جيدًا بالماء ونجففه.

ثم نضع طبقة خفيفة من كريم النشا وجل الصبار ونوزع الطبقة على الوجه والرقبة جيدًا.

ونتركه على الوجه ولا نقوم بغسله حيث إن البشرة سوف تتشربه وتستفيد منه.

نضع أيضًا من الكريم في المساء طبقة خفيفة.

نستمر في استخدام كريم جل الصبار والنشا للبشرة على مدار أسبوعين أو ثلاثة وسوف نلاحظ تغير رهيب في البشرة.

ماء الورد وجل الصبار من المكونات التي تعمل على نضارة البشرة وإزالة أي نوع من التصبغات بها خاصة البقة الداكنة التي توجد عند أغلب الفتيات، اخلطي ملعقة من جب الصبار مع ملعقة من ماء الورد ووزعيهم على بشرتك جيدًا، ثم اتركيهم لمدة 20 دقيقة بعدها قومي بغسل الوجه بالماء الدافئ وكرري الوصفة مرتين من كل أسبوع.