نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة لتسمين البشرة: من أول استخدام ستحصلين علي بشرة خالية من العيوب ووداعا للنحافه2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم الخميرة لتسمين البشرة ، حيث يعتبر معجزة في تسمين البشرة وحل المشاكل نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التسمين الفوري، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بكل سهولة دون أي اضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الكريم من أقوي الكريمات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا وتسمين البشرة، ونقدم لكم الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين البشرة والحصول علي بياض كالثلج من خلال الكريم المبهر بفضل الله2023.

مكونات عمل كريم الخميرة لتسمين البشرة وحل جميع مشاكلها وإزالة التجاعيد من اول استخدام للكريم المبهر

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها بجانب المكون السحري في تسمين البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كالاتي:-

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق من الحليب البورة.

معلقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكنز الرهيب في المنزل بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الخميرة الفورية والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عليهم الزبادي والحليب ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيد وتصبح لينة. ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ولين وجاهز للاستخدام وسوف نحصل علي افضل نتائج.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الان طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من أول استخدام للكريم الرهيب في التسمين الفوري للبشرة وهي كما يأتي:-

نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا حتي تصبح نظيفة وخالية من الكريمات أو غبار.

نقوم بوضع كمية من الخليط علي البشرة بتساوي وننتظر حتي يجف الكريم جيدا للحصول علي اعلي درجات التفتيح.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

ثم نستخدم مرطب للبشرة ويجب استخدام مرطب يتناسب مع نوع بشرتكم.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي أفضل نتائج بفضل الله.

فوائد كريم الخميرة لتسمين البشرة والخدود بشكل مبهر للغاية

سوف نتعرف علي بعض الفوائد للكريم الرهيب في تسمين البشرة والخدود بشكل طبيعي جدا وبدون مواد ضارة بالبشرة وهي كالتالي:-

يساعد علي تفتيح وشد وتوحيد لون البشرة دون مشاكل. يعمل علي تسمين الخدود والشفايف بشكل كبير وخرافي. يعتبر من أقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح فوري للبشرة. يساعد في إزالة الجلد الميت من الوجه وتوحيد لون البشرة فوري.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام كريم الخميرة لتسمين البشرة للحصول علي بشرة مثالية

سوف نتعرف الان علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تحضير واستخدام كريم الخميرة لتسمين البشرة للحصول علي بشرة ناصعة البياض وهي كما يأتي:-