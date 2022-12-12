بلح الشام الشهية علي أصوله الشامية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

طريقة عمل بلح الشام علي أصوله الشامية لأفضل شيف سوري في مصر والوطن العربي بطريقة سهلة وصحية، حيث يعتبر بلح الشام من الحلويات الشامية التي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، لأنها تتميز بطعم مختلف عن باقي الحلويات التي نقوم بتناولها بشكل كبير، ومن المعروف أن بلاد الشام هي من أكثر البلاد المشهورة دائما بعمل الحلويات ذات الأنواع والأصناف المختلفة والمتنوعة بشكل كبير، ومنها بلح الشام، وصوابع زينب، والزلابية بالطريقة الشامية وغيرها من الأشكال والأصناف الأخرى المتعددة، كما أن بلح الشام من أكثر الحلويات الشهية اللذيذة والتي يقوم الكثير من الناس بشرائها من محلات الحلويات الخارجية، وذلك لأن الغالبية العظمى من السيدات لا يعرفن الطريقة السليمة لعملها في المنزل، لذلك يعملون على البحث عن طريقة جديدة لعمل بلح الشام بها في المنزل وتكون هشة وذات طعم جميل ورائع يجعلكي تستغنين عن شرائها من المحلات الخارجية، ويمكننا تناول بلح الشام في جميع الأوقات فهناك البعض من الناس يقومون بتناول بلح الشام في الصباح، كما أن البعض الأخر من الناس يقومون بتناوله كنوع من أنواع الحلويات بعد وجبات الغذاء وكذلك العشاء وفي جميع حالاته له نكهة وطعم رائع، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أسهل وأقوى وصفة مثل الوصفات الشامية الأصلية وذلك لعمله في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة وصحية، وذلك لعمل أحلي وأطعم بلح الشام الشهية في المنزل.

طريقة عمل بلح الشام ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي وسيدتي أفضل وأسهل طريقة سليمة وصحية لعمل أحلي وأطعم بلح الشام الشهية علي أصوله الشامية المذهلة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، والتي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم الآتية:-

المكونات

ثلاث حبات من البيض أو أربعة على حسب رغبتك.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة واحدة صغيرة فقط من الملح.

كوب واحد ونصف فقط من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كمية من الشربات للتحلية.

ملعقتان كبيرتان إثنان فقط من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الفانيليا.

طريقة التحضير

وتعتبر طريقتنا المميزة من أفضل الطرق المضمونة والصحية لعمل أحلي بلح الشام الشهية علي أصوله الشامية المعروفة، والتي تتميز بسهولة عملها في المنزل من خلال المكونات الغذائية الهامة والمفيدة والتي تتوافر أغلبها بالمنزل، كما يساعدنا أيضا عملها في المنزل علي تقديم أفضل طريقة سليمة وصحية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة، وكل ذلك نقدمه من خلال خطوات التحضير الآتية:-

حضري حلة متوسطة الحجم وضعي بها كوب واحد ونصف من الدقيق مع كمية من الماء تناسب حجم الدقيق وضعيها على نار هادئة مع إستمرار التقليب.

بعد التقليب الجيد والحصول على قوام كثيف قومي برفعها من على النار وضيفي البيض مع عصير الليمون مع الزيت مع البيكنج بودر مع الفانيليا وقومي بتقليبها جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام جيد ومتماسك.

بعد ذلك أحضري طاسة عميقة وضعي بها زيت وأتركيه حتي يسخن على النار وبالقمع قومي بتشكيل عجينة بلح الشام وأتركيها بالزيت حتى تنضج، بعد نضجها قومي بوضعها في الشربات وبذلك تصبح جاهزة لتناولها.

فوائد بلح الشام الصحية

وهناك العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم والتي تحتوي عليها طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم بلح الشام الشهية وذلك مثل:-