الذ كيكة برتقال هشة وشهية بمكونات متواجدة في كل منزل

الكيكة من أهم أصناف الحلويات الشعبية التي يعشقها الكثير من الناس كبار وصغار، ودائمًا ما تحب كل ربة منزل التفنن في إعدادها بأشكال وأنواع مختلفة، والان سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال المميزة، فهي من أكثر الأنواع المفيدة والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أنها تتميز بالطعم الشهي الرائع، تابعو معنا المقال الان للتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال المميزة في السطور القادمة.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة

بأقل مجهود وأقل تكاليف يمكن اعداد كيكة البرتقال الشهية، وخطوات التحضير قد تتمثل في الآتي:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب الا ربع من عصير البرتقال طبيعي.

كوب الا ربع من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة بشر قشر برتقال.

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كيس واحد من البيكنج باودر.

كيس واحد من الفانيليا.

أربع ملاعق من السمن.

طريقة الإعداد والتحضير