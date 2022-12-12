الذ كيكة برتقال هشة وشهية بمكونات متواجدة في كل منزل

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الكيكة من أهم أصناف الحلويات الشعبية التي يعشقها الكثير من الناس كبار وصغار، ودائمًا ما تحب كل ربة منزل التفنن في إعدادها بأشكال وأنواع مختلفة، والان سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال المميزة، فهي من أكثر الأنواع المفيدة والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أنها تتميز بالطعم الشهي الرائع، تابعو معنا المقال الان للتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال المميزة في السطور القادمة.
طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة
بأقل مجهود وأقل تكاليف يمكن اعداد كيكة البرتقال الشهية، وخطوات التحضير قد تتمثل في الآتي:
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب الا ربع من عصير البرتقال طبيعي.
- كوب الا ربع من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة بشر قشر برتقال.
- عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كيس واحد من البيكنج باودر.
- كيس واحد من الفانيليا.
- أربع ملاعق من السمن.
طريقة الإعداد والتحضير
- في بداية الأمر يرجى القيام بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- بعد ذلك يتم البدء في تحضير الكيكة من خلال استخدام الخلاط الكهربائي.
- ويتم إضافة السمن والسكر بداخله.
- اخلطي المكونات جيدًا وسوف يتم الحصول على قوام كريمي.
- بعد ذلك يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخلط، وإضافة الفانيليا بعد ذلك.
- أضيفي الآن عصير البرتقال، ثم بشر قشر البرتقال.
- اخلطي جميع المكونات جيدًا، واتركي هذا الخليط جانبًا.
- في وعاء آخر يتم نخل الدقيق بداخله.
- ثم بعد ذلك أضيفي البيكنج باودر، واضيفي رشة ملح بسيط، وقومي بتقليل مكونات الدقيق.
- يمكن الآن إضافة الدقيق بشكل تدريجي إلى الخليط السائل الذي قد تم تجهيزه مع مراعاة الخلط المستمر حتى تتكون عجينة الكيكة السائلة السميكة.
- في قالب مناسب يتم وضع قطرات من الزيت مع رشة من الدقيق.
- أضيفي في القالب الخليط، ثم يتم إدخالها الفرن بعد ذلك على درجة حرارة ١٨٠.
- يتم ترك الكيكة حتى تنضج تمامًا لمدة ٣٥ دقيقة.
- ثم يتم إخراجها من الفرن وتركها حتى تبرد.
- يمكن تزينها حسب الرغبة بالكريم شانتيه وشرائح البرتقال.
- ويتم تقطيعها وتقديمها بألف هنا وشفا.
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