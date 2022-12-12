أفضل الوصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء في اسرع وقت

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عمر شويل - جدة تعانى الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة ظهور الهالات السوداء فى منطقة محيط العينين، وهى من المشكلات التى قد تسبب التوتر الشديد والإنزعاج لأنها قد تظهر الوجة بشكل غير مرغوب فيه، لذلك قد يلجأ الكثير منهم بإستخدام بعض المستحضرات التجميلية حتى يتم إخفاء هذه الهالات السوداء ولكن من الأفضل إتباع بعض الطرق الطبيعية التى يكون لها دور فعال فى القضاء على الهالات السوداء بشكل نهائى وبدون أى أضرار، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل الوصفات التى تحقق أفضل النتائج فى وقت قياسى.

أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

هناك بعض المواد الطبيعية الآمنة جدًا على هذه المنطقة الحساسة والتى من خلالها يتم التخلص بشكل نهائى من الهالات السوداء والتخلص من الإنتفاخات حول العينين والإلتهابات، وهذه الوصفات قد تتمثل فى الآتى:

إستخدام الألوفيرا فى علاج الهالات السوداء

تعمل مادة الألوفيرا على تفتيح منطقة حول العينين وتساعد فى ترطيب هذه المنطقة ويتم إستخدامها من خلال الآتى:

يتم وضع كمية مناسبة من جل الألوفيرا على قطعة من القطن.

ويتم تدليك منطقة حول العينين بهذا الجل برفق.

يترك لمدة 10 دقائق ويمكن أن يترك دون شطف فهو لا يؤدى إلى حدوث أى أضرار.

إستخدام الطماطم فى التخلص من الهالات السوداء

يتم إستخدام الطماطم كمادة فعالة فى التخلص من الهالات السوداء وتفتيح منطقة حول العينين، وذلك لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة التى تقضى على الإلتهابات وتساعد على تفتيح البشرة، وطريقة الإستخدام من خلال إتباع الآتى:

يتم خلط ملعقة واحدة من عصير الطماطم المركز.

ثم يتم إضافة بعض القطرات من عصير الليمون المركز.

تخلط المكونات مع بعضها البعض، ويتم وضعها حول منطقة العينين وتدليكها برفق.

يتم ترك هذا الخليط فيما يقرب 10 دقائق ثم يتم شطفها جيدًا.

إستخدام أكياس الشاى البارد فى مكافحة الهالات السوداء

تحتوى أكياس الشاى على نسبة كبيرة من الكافيين والذى يساعد فى إنقباض الأوعية الدموية، وهذا يكون له دور فعال فى توفير الراحة المناسبة لهذه المنطقة والقضاء على الهالات السوداء, وطريقة إستخدام أكياس الشاى البارد تتمثل فى الآتى: