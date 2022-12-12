صحة

طريقة إعداد الكرواسون

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عمر شويل - جدة طريقة إعداد الكرواسون - ثقفني

طريقة إعداد الكرواسون، يعد الكرواسون من المعجنات التى تتميز بطعمها الفريد والمميز التى يحبونه جميع أفراد الأسرة، حيث أنه يتناول مع كوب الشاى على الإفطار كوجبة خفيفة ومشبعة، ويمكن تقديم الكرواسون فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، دون اللجوء لشرائه من الأفران، ويمكن أن يقدم سادة أو يحشو بالجبن أو الشيكولاتة النوتيلا التى تضيف إليه الطعم والمذاق الحلو، وسوف نقدم لكى عزيزتى طريقة اعداد الكرواسون فى المنزل.

طريقة إعداد الكرواسون 

الكرواسون من المخبوزات التى نالت شهرة عالية عند جميع الأشخاص، لما له من طعم لذيذ ومذاق رائع، ويعد الكرواسون بطريقة سهلة وبسيطة وبخطوات ومكونات متوفرة فى كل بيت.

المكونات

  • 4 أكواب من الدقيق.
  • معلقة صغيرة من البيكنج باودر.
  • رشة ملح.
  • كوب الاربع زيت.
  • معلقة كبيرة من الحليب الباودر.
  • ملعقة زبادى كبيرة.
  • معلقة كبيرة من الخميرة.
  • ماء للعجن.
  • ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة تحضير الكرواسون

  • نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والبيكينج باودر والملح والسكر، ثم نضيف الزبادى والحليب الباودر، ونضع الخميرة فى ربع كوب ماء دافئ ونقلب، ثم نسكبها على خليط الدقيق ونضع الزيت بكميات قليلة حتى نحصل على القوام المظبوط.
  • نضع الماء الدافئ تدريجياً، ثم نعجن الخليط بواسطة اليدين حتى نحصل على قوام العجين.
  • نغلق العجين ونضعه فى مكان دافى لمدة ساعة حتى يتخمر.
  • نحضر العجين المتخمر ونقسمه على أربع كرات، وتفرد كل كرة بواسطة النشابة على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها جيداً حتى يصبح سمكها رفيع.
  • نشكلها بواسطة السكين ونقطعها على شكل مثلثات.

نلف رول كل مثلث من العجين حتى نحصل على شكل الكرواسون.

  • نكمل بهذه الطريقة باقى العجين.
  • نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزيت ونرص جميع الكرواسون بداخلها.
  • نحضر بولة صغيرة بها بيضة مخفوقة مع الحليب ورشة فلفل اسود ونمسح بهذا الخليط من فوق الكرواسون.
  • نسخن الفرن على درجة حرارة 180، ثم نضع الكرواسون فى الفرن لمدة ربع ساعة حتى يحمر الوجه.
  • يخرج الكرواسون من الفرن ويغطى حتى يحتفظ بالقوام الهش.

واذا اردت الحصول على كرواسون بحشو الجبن أو الزيتون أو اللحم المفروم أو أى حشوة، قبل أن نلف الكرواسون نحشيه بالحشوة المفضلة ونلف رول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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