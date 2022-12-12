كريم الذهب السحري لتفتيح البشرة والقضاء على عيوب البشرة

كريم الذهب السحري لتفتيح البشرة ، اليوم سوف نتعرف على طريقة تحويل علبة كريم عادية إلي علبة كريم غالية الثمن يطلق عليها اسم كريم الذهب يعمل هذا الكريم علي تفتيح البشرة بشكل رائع ويعمل أيضا على القضاء على الهالات السوداء تحت العين ويخلصك من الحبوب وأثارها فهو رائع جدا ونتائجه مذهلة وروعة ومن الكريمات التي تمنح البشرة ترطيب ونعومة فائقة ولمعه طبيعية وخرافية ويشد البشرة ويقضي على التجاعيد ومن أحلي الوصفات التي تفيد البشرة ويعتبر هذا الكريم من أحلي الهدايا التي يمكن تقديمها للعرائس الجدد لأنها يجعلها مميزة ورائعة من خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم كريم الذهب السحري

مكونات كريم الذهب السحري لتفتيح البشرة

هذه هي مكونات عمل الكريم بمكونات بسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

علبة كريم مرطب عادية.

ملعقة من الجلسرين.

قطرات من زيت الزيتون.

قطرات من زيت الورد.

كبسولة فيتامين E.

نصف أمبولة كولاجين يباع في الصيدليات.

طريقة عمل الكريم السحري

سوف نتحدث عن طريقة عمل الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر علبة الكريم نقوم بوضعها في طبق صغير ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع الجلسرين ونقلب جيداً حتى يمتزج الجلسرين مع الكريم. بعد ذلك نقوم بوضع قطرات الزيت الورد والزيتون ونقلب جيداً. ثم نقوم بقص كبسولة فيتامينEونضعها على الكريم ونقلب جيداً. ونضع نصف أمبولة كولاجين ويقلب جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به خارج الثلاجة.

طريقة الاستعمال كريم الذهب

معنا اليوم طريقة الاستعمال الكريم بخطوات بسيطة وسهلة تجعلك تبدين أصغر سناً وأكثر بياضا وهي كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي نتخلص من أي شوائب علي البشرة.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم علي البشرة وندلك جيداً حتى يمتصه الجلد.

ويترك على البشرة لمدة ساعتين ثم يغسل ويجدد.

يستخدم الكريم ثلاثة مرات في اليوم ويستخدم كأي كريم مرطب.

سوف تلاحظين الفرق والنعومة والترطيب الهائل من أول أسبوع.

فوائد كريم الذهب السحري

سنتحدث عن فوائد الكريم بشكل أوضح وهي كالآتي:-

يمنح الكريم البشرة ترطيب ونعومة جميلة مثل بشرة الأطفال. يعمل الكريم علي تفتيح البشرة وتوحيد اللون بشكل كبير. يقضي الكريم علي التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه المسبب لتجاعيد. يعطي الكريم البشرة شد الجلد ويقضي على الرؤوس السوداء والحبوب مع الاستمرار.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الكريم واستعماله

اليوم سوف نتعرف على بعض النصائح التي تساعدك في الحصول على نتائج سريعة وفعالة:-