نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام كريم بانثينول لتفتيح البشرة والحصول على بشرة ناصعة البياض في المقال التالي
كريم بانثينول يعتبر من أقوى الكريمات للاستعمال للحصول على بشرة موحدة وخالية من البثور السوداء والبقع السوداء حيث يمكن أيضاً استخدامه في العديد من الأماكن الاخري مثل الركبتين والأكواع، كما يعمل الكريم على تفتيح بشرة الجسم ويعطي البشرة التوحيد والنظارة التى تحتاج إليه، حيث يعد كريم بانثينول من أقوى الكريمات الطبية التي تعمل على ترطيب البشرة، وكما أن الكريم ينصح به جميع الأطباء ومراكز التجميل الخاصة وبتحضير الوصفات الطبيعية للبشرة، حيث أن كريم بانثينول يحتوي على مواد طبيعية مفيدة للبشرة والجسم، وحيث يساعد الكريم على تفتيح وتوحيد لون البشرة وترطيب الجسم بشكل كامل وتفتيح الأماكن الداكنة في البشرة والجسم، حيث يحتوي الكريم على مضادات الأكسدة التى تعمل على علاج الجلد والتصبغات والبقع الداكنة، وحيث أن كريم بانثينول يعد من المنتجات التفتيح التيلها العديد من الأنواع الكثيرة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجلد أو بالبشرة، ولذلك سوف نعرض لكم وصفة كريم بانثينول تفتيح البشرة والجسم بكل سهولة وبطرق مفيدة وصحية بوصفات طبيعية من المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة
المكونات:
- أثنين ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
- أثنين ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.
- أثنين ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة من جل الصبار.
- ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى قومي بإحضار متوسطة الحجم ثم ضعي في أثنين ملعقة كبيرة من كريم بانثينول مع أثنين ملعقة كبيرة من مسحوق النشا ثم بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة من جل الصبار ثم بعد ذلك قومي بخلط المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات سوياً.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة أثنين ملعقة من الزيت الزيتون مع ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو ثم بعد ذلك نقوم بالاستمرار في التقليب جيداً في الخليط حتى نحصل على خليط كريمي ومتماسك مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثالثة قومي أولاً بتنظيف البشرة بشكل جيد قبل النوم مباشرة ثم بعد ذلك يوضع الكريم على البشرة وندهنه على الجلد بالكامل وعلى الأماكن الداكنه ثم بعد ذلك نترك الخليط على البشرة حتى الصباح ثم بعد ذلك يتم شطفه الكريم بإستخدام الماء الفاتر.
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