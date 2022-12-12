طريقة استخدام كريم بانثينول ‏لتفتيح البشرة والحصول على بشرة ناصعة البياض

كريم بانثينول ‏يعتبر من أقوى الكريمات للاستعمال للحصول على بشرة موحدة ‏وخالية من البثور السوداء والبقع السوداء حيث يمكن أيضاً استخدامه في العديد من الأماكن الاخري ‏مثل الركبتين والأكواع، كما يعمل الكريم على تفتيح بشرة الجسم ويعطي البشرة التوحيد والنظارة التى تحتاج إليه، ‏حيث يعد كريم بانثينول ‏من أقوى الكريمات الطبية التي تعمل على ترطيب البشرة، وكما أن الكريم ينصح به جميع الأطباء ومراكز التجميل الخاصة وبتحضير الوصفات الطبيعية للبشرة، ‏حيث أن كريم بانثينول ‏يحتوي على مواد طبيعية مفيدة ‏للبشرة والجسم، وحيث يساعد الكريم على تفتيح وتوحيد لون البشرة وترطيب الجسم بشكل كامل وتفتيح الأماكن الداكنة في البشرة والجسم، ‏حيث يحتوي الكريم على مضادات الأكسدة التى تعمل على علاج الجلد ‏والتصبغات والبقع الداكنة، وحيث أن كريم بانثينول ‏يعد من المنتجات التفتيح التيلها العديد من الأنواع الكثيرة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجلد أو بالبشرة، ولذلك سوف نعرض لكم وصفة كريم بانثينول ‏تفتيح البشرة والجسم بكل سهولة وبطرق مفيدة وصحية بوصفات طبيعية من المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

وصفة كريم بانثينول ‏لتفتيح البشرة

المكونات:

‏أثنين ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

‏أثنين ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

‏أثنين ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من جل الصبار.

ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير