طريقة عمل البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات بطريقة سليمة وأضمن من محلات الحلويات

تعتبر البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات من أحلي وأطعم الحلويات الشرقية في الوطن العربي وخاصتا مصر، وتتمتع البقلاوة الشرقية باحتوائها علي أعلي قيمة غذائية ومفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وللبقلاوة العديد من الأنواع المختلفة والمتنوعة حيث يمكننا عملها بالعديد من الطرق الشهية وذلك مثل بقلاوة بالقشطة والعسل، أو بقلاوة بالمكسرات، أو البقلاوة السادة، ولذلك أيضا تعتبر من أفضل وأكثر الحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر، كما يمكننا عمل البقلاوة بالعديد من الحشوات والأشكال منها علي شكل مربعات أو علي شكل مثلثات، وكذلك هناك من يفضل تناول البقلاوة بالشيكولاتة وخاصتا الأطفال والذين يحبونها بإضافة المكسرات عليها، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل لذا تبحث علي أفضل وأحسن طريقة لعملها بالشكل المطلوب، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة من خلال طريقتنا المذهلة والأحلي لعمل البقلاوة الشرقية.

طريقة عمل بقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أجمل وأحلي بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات في المنزل بصورة سليمة وصحية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير وذلك من خلال المكونات الغذائية الآتية:-

المكونات

بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.

كوب كبير من السمنة أو الزبدة.

كمية من المكسرات بشرط أن تكون مجروشة مثل البندق، والفستق، وجوز الهند، أوالفول السوداني.

مكونات عمل الشربات أو العسل

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل الشربات

قبل البدء في عمل البقلاوة لابد أولا من تحضير الشربات وذلك عن طريق وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان.

وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع عليها نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة.

ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد جيدا.

طريقة التحضير

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل وضع صينية البقلاوة بها.

نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل أو أي شكل تفضلينه ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة.

ثم نحضر طبق وبه كوب كبير من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش في الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش.

ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش.

ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل إدخالها الفرن.

نقوم بإدخال صينية البقلاوة في الفرن لمدة ثلث ساعة علي الأكثر حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد خروجها من الفرن نقوم بإضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها في طبق التقديم.

فوائد البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات الصحية