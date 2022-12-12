طريقة عمل البيك رولز في المنزل بكل سهولة مثل المطاعم

طريقة عمل البيك رولز من الطرق التي تبحث عنها كل ربة منزل وذلك لإعدادها في المنزل وذلك لأنها تعد من ألذ المقرمشات المالحة والكثير من الناس يفضلونها بسبب مذاقها الشهي، كما يمكن تقديمه كسناك ما بين الوجبات أو مع الوجبات الأساسية، ويقدم أيضا كوجبة خفيفة أو نوع من التسالى بجوار فنجان من القهوة أو الشاي.

طريقة عمل البيك رولز في المنزل بكل سهولة

يقبل الكثير من الأشخاص بشكل كبير على شراء سناك البيك رولز وذلك بسبب أسعاره المناسبة التي تجعله بمتناول الجميع، البيك رولز له الكثير من النكهات مثل الكاتشب والجبنة والشطة وغيرهم، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة ومن دون استخدام أي مكسبات للرائحة أو الطعم، وفيما يلي نوضح طريقة عمل البيك رولز.

طريقة عمل البيك رولز

لإعداد البيك رولز في المنزل لابد من توافر المكونات المذكورة بالأسفل وإتباع الخطوات التالية.

مكونات إعداد البيك رولز

كوبين دقيق أبيض. نصف معلقة صغيرة كزبرة بودرة. رشه ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة حبة واحدة بيض متوسطة الحجم. ربع كوب حليب. معلقة كبيرة زبدة أو سمن نباتي. نصف ملعقة صغيرة بقدونس مفروم جبن شيدر مبشور حسب الحاجة نصف ملعقة صغيرة من الشبت المفروم ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

خطوات تحضير البيك رولز