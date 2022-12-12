طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة لأولادك في المنزل وأفضل من محلات المخبوزات

طريقة عمل أحلي كرواسون فرنسي بالشيكولاتة اللذيذة على طريقة الشيف حسن المذهلة والمميزة في المنزل، حيث تتمتع بطعمها الرائع والشهي واللذيذ يقبل على تناوله جميع الأفراد وخاصة الأطفال بشكل كبير، وذلك لتتمتع بطعمها المميز ورائحتها الجذابة ويفضل تناولها بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافيه أو العديد من المشروبات الأخري، وهناك العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة والتي يفضل فيها تناول الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة اللذيذة والرائعة، وذلك مثل الحفلات والرحلات والمصايف وأعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من محلات المخبوزات والحلويات، وذلك لعمل أحلي وألذ كرواسون فرنسي بالشيكولاتة اللذيذة.

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وألذ كرواسون فرنسي بالشيكولاتة الشهية واللذيذة في المنزل، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم وذلك من خلال المكونات الآتية:-

المكونات

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب سكر.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

نحضر أولا وعاء ونضع كوب من الماء مع كوب من الدقيق، ونضيف إليهم الخميرة ونخلطهم جيدا حتي لا تتكون أي كتل من الدقيق، ونتأكد من عمليه الذوبان التام.

ونترك هذه المكونات حتي تتضاعف الخميرة ونتركها لمدة نصف ساعة علي الأقل.

بعد خمور الخميرة، نحضر وعاء أخر كبير للعجن ونضع باقي كمية الدقيق الكوبان ونصف، ثم نضع الزبدة السائلة والملح والحليب.

نعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا لمدة دقيقتين، ونقوم بتغطيتها بقطعه من القماشة المبللة، ونتركها لمدة ثلث ساعة.

بعد مرور الثلث ساعة، نعجن المكونات مرة أخري لمدة عشر دقائق.

بعد العجن الجيد لهذه المكونات، نغطي إناء العجن بكيس بلاستيكي ونضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد مرور النصف ساعة، نقوم بإحضار الزبدة الباردة، ونقوم بإحضار أكياس من البلاستيك الشفافة، ونضع الزبدة على هذه الأكياس ونقوم بعملية النشب الجيد للزبدة.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ونفردها على سطح المطبخ ونفردها علي شكل مستطيل. بعد فرد العجينة علي شكل مستطيل نضع بداخلها قطعه من الزبدة، ونقوم بفرد الزبدة علي العجينة حتي تمتزج الزبدة مع العجين جيدا.

ثم نقوم بطوي العجينة علي الزبدة، ونضغط عليها باليد لفردها.

ثم نقوم بعملية الطي المتكرر للعجينة، حتي تصبح في النهاية علي شكل ظرف وتصبح علي شكل طبقات متكررة.

ثم نلف العجينة بأكياس من البلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل. بعد مرور ليلة كاملة نخرج العجينة من الثلاجة، ونضعها علي سطح المطبخ النظيف المرشوش بالدقيق، ونقوم بفردها.

ثم نقسم العجينة إلي قسمين، ونقوم بفردها علي شكل أسطوانة.

ونضعه في الثلاجة لمدة عشرين دقيقة، ثم نخرجها من الثلاجة، ونقوم بقطع حواف العجينة لنحصل علي شكل مستطيل.

ونقوم بتقطيعه علي شكل مثلثات. ونقوم بوضع الحشو المحببة والمفضلة إليك، ونقوم بلف الكرواسون علي شكل هلال.

بعد الانتهاء من الكمية، نقوم بإحضار صينية، ونقوم بدهنها بالسمنة، ونضع بها قطع الكرواسون.

ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، ونضع بها صينية الكرواسون ونتركها في الفرن حتي نحصل علي اللون الذهبي.

بعد الحصول علي اللون المرغوب لديكي، نخرجها من الفرن، وبذلك نحصل علي كرواسون ذو طعم لذيذ وشهي ورائع.

فوائد الكرواسون الفرنسي الصحية

وهناك العديد من الفوائد الغذائية والصحية الكبيرة التي يقدمها لنا المكونات الغذائية المضافة إلى طريقتنا المميزة لعمل أحلي كرواسون في المنزل بصورة سليمة وصحية وذلك مثل الفوائد الآتية:-