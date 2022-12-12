كحك الشبابيك الإسكندراني المقرمش بطريقة زي الجاهز تمام

يعد كحك الشبابيك من المخبوزات المشهورة، والذى تشتهر به مدينة الإسكندرية حيث يباع على الكورنيش، ويتميز بطعمه الجميل المقرمش وهو عبارة عن دقيق ومحلب وحمص مطحون وخميرة ويعجن باللبن والماء والزيت، ويتم تشكيله على هيئة دوائر بجانب بعض مثل الشبابيك وهو ما يعطيها الشكل المميز، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل ويكون زى الجاهز، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تجهيز كحك الشبابيك الإسكندراني المقرمش فى المنزل بالتفصيل.

مكونات كحك الشبابيك الإسكندراني المقرمش

يحتوي كحك الشبابيك الإسكندراني المقرمش على مكونات بسيطة من المنزل ولا تكلفك الكثير وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

١/٢ كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من السكر.

١/٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من المحلب.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ كوب من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون ناعم.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل كحك الشبابيك الإسكندراني المقرمش سهل وبسيط ويمكنك تنفيذه فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:

نحضر حلة مناسبة ونضع بها الماء واللبن والمحلب والحمص ونقلبهم ونضعها على النار حتى تغلي. نرفعها من على النار ونتركها حتى تصبح دافئة شوية. نحضر وعاء للعجن ونضع به الدقيق وعليه الخميرة والسكر والملح ونقلبهم مع بعض. بعد ذلك نضيف عليهم الخليط السائل الدافئ السابق ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة. ثم نضيف عليها الزيت ونستمر فى العجن لمدة ٥ دقائق كويس جداً حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ولا تلتصق باليد. نغطيها ونتركها حتى تختمر فى مكان دافئ لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نبدأ فى تشكيلها نأخذ منها قطعة صغيرة باليد ونفردها طويل زى البقسماط بس ارفع جداً. ثم نقطع منها ونعمل دوائر صغيرة ونرصها جنب بعض على صاج مدهون مع ترك مسافة صغيرة بينهم حتى تتماسك عندما تختمر. نكون كل شوية جنب بعض على شكل شبابيك ونتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة مرة أخرى. بعد ذلك ندهن الوجه بميه ولبن وممكن نرش على الوجه شوية ملح بسيطة هتديه طعم جميل. ندخله الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة حتى يحمر وجهه ويصبح ذهبي فاتح. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ويصبح مقرمش ثم يقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد اللبن للجسم

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي:

يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسمنة.

فوائد الخميرة للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي: