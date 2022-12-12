علامات مشتركة للعلاقة المعقدة ، و 6 طرق تصلحيها بيها

سواء كنتي لسه بادئة علاقة جديدة ، او متجوزة بقالك فترة ، في بعض النصائح اللي لازم تعرفيها هتساعدك لو بتواجهي علاقة معقدة او فيها مشاكل كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على مجموعة علامات مشتركة للعلاقة المعقدة ، وطرق لاصلاحها وتحسين العلاقة.

علامات مشتركة للعلاقة المعقدة:

وجود علاقة معقدة ممكن يكون مرهق جدا ويأثر على صحتك العقلية والعاطفية ، ويسيب مشاعر سلبية قوية جواكي ، ومهم انك تعالجي المشاكل عشان ترجعي العلاقة لمسارها الصحيح ، وده هيحصل من خلال الانفتاح مع شريكك والاعتراف ، وفي 3 علامات تقولك انك في علاقة معقدة.

– واحدة من العلامات الرئيسية للعلاقة المعقدة هو عدم الالتزام ، لو شريكك مش ملتزم ، مش هيبقى نفس مقدار العاطفة والمشاعر اللي عندك في العلاقة ، ممكن يكون مش بيعرف يعبر عن حبه بنفس الطريقة او بيلاقي صعوبة في التعبير عن مشاعره.

– علامة تانية تدل على وجود علاقة معقدة وهي لما العلاقة تبقى سرية ، وده ممكن يكون بسبب عدم امان شريكك ، وممكن يبقى كمان نتيجة لعدم رغبة شريكك في انه يأذيكي ، في حالة اختفاء مشاعر الحب ، وده السبب اللي بيخليه مش عايز يعلنها او يقول للمقربين ليه.

– من العلامات الشائعة كمان للعلاقة المعقدة لما تتخانقوا كتير ، طبيعي في اي علاقة انه يكون في خلاف من وقت للتاني ، ولكن لو ده بيحصل كتير ، ده ممكن يبقى معناه انك بتتجاهلي الجوانب المهمة في علاقتك ، بالاضافة كمان ، لو شريكك معندوش رغبة في العمل على العلاقة ، ده هيغذي العلاقة المعقدة بشكل اكبر.

هل ممكن اصلاح العلاقة المعقدة؟

الخبر الحلو انه ممكن اصلاح العلاقات المعقدة ، ولكن قبل ما تعملي ده ، في شوية حاجات لازم تعترفي بيها:

– لما تكوني في علاقة معقدة ، مهم انك تكوني منفتحة مع شريكك عن مشاعرك ، وتقدري تعملي ده بانك تتكلمي معاه عن المستقبل والكلام عن كل المشاكل اللي في العلاقة ، ومهم انك تعرفي مشاعر شريكك كمان ، عشان تقدروا تحلوا المشاكل مع بعض.

– لما تكوني في موقف معقد ، لازم تبقي مستعدة لاستثمار الوقت في العلاقة ، وتدي من وقتك عشان تصلحي علاقتك بشريكك ، ولازم كمان تكوني مستعدة لقبول دورك في المشكلة يعني ماترميش كل اللوم على الشريك بس ، ده هيخليكي تتحكمي بشكل اكبر في الموقف.

– اخر حاجة ، ماتتأخريش ابدا في الكلام مع شريكك عن المشاكل في علاقتكم.

طرق تحسين العلاقة المعقدة:

في حاجات ممكن تعمليها عشان تضمني نجاح العلاقة بينك وبين شريكك ، والخلطة الرئيسية هي التواصل, الاحترام, الثقة ، التلات حاجات دول هما الحاسمين في اي علاقة ، ولكن هي مهمة بشكل خاص في العلاقة المعقدة ، انك تخلي التلات حاجات دول اساس لعلاقتك ، مع تجنب الحاجات اللي ممكن تأدي لعلاقة اسوأ.

1- تحديد الاسباب:

اول حاجة ، لازم تفهمي ايه سبب تعقيد العلاقة ، ممكن كيون سبب خارجي, او تصرفات وسلوك شريكك او سلوكك انتي شخصيا ، وممكن سكوتك شريكك يفسره ان العلاقة ماشية تمام ولكن هو في الواقع ان عندك صعوبة في التواصل.

2- خليكي موضوعية:

ممكن تحتاجي انك تبصي للمشكلة من منظور مختلف ، في كتير من الاوقات بيحصل ارتباك عند كتير من الاشخاص من التغيرات اللي بتحصل في العلاقة ، وبيميلوا للتفكير في الايجابيات بس وتجاهل السلبيات ، ولكن انتي محتاجة للتفكير في السلبيات كمان والتأكد من استبعادها من علاقتك.

وواحدة من الطرق اللي ممكن تعملي بيها ده ، انك تكتبي قايمة بالحاجات السلبية او اللي شايفة انها مش كويسة في علاقتك ، لان المفتاح لمعرفة طريقة تحسين العلاقة المعقدة هو اتخاذ القرارات الصحيحة ، في اوقات بتبقي محتاجة تاخدي فيها قرارات صعبة ، المهم انك ماتخافيش تقومي بدورك.

3- الكلام والنقاش:

خدي الوقت الكافي عشان تتكلمي وتتناقشي مع شريكك ، اتكلمي معاه عن كل مشاكل العلاقة (ممكن كمان تطلبي مساعدة حد قريب منك او المعالجين ومستشارين العلاقت الزوجية الموثوق فيهم) ، شخص تاني من بره العلاقة ممكن يدوكي منظور مخنلف ويشوفوا الموضوع بشكل مختلف وهما شايفين الصورة من بره ومش طرف في المشكلة ، وبالتالي هيقدموا نصيحة محايدة من غير تحيز لاي طرف.

4- افتكري الاوقات الحلوة:

لو مش عارفة ازاي تحسني علاقتك المعقدة مع شريكك او لاقيه صعوبة في ده ، حاولي تفتكري بعض الاوقات الحلوة اللي قضيتوها سوا ، ده هيساعدك تتخطي حاجات كتير وهيساعدك على اجتياز المشاكل ، وهيخليكوا انتوا الاتنين اكتر سعادة في النهاية ، ممكن كمان تكتبي الحاجات الايجابية او الحلوة في العلاقة ، حتى لو كانت معقدة.

5- خليكي مستمعة جيدة:

في طريقة تانية عشان تصلحي علاقتك المعقدة ، وهي انك تاخدي وقت كافي وتعملي مجهود في العلاقة ، ازاي تعملي ده؟ ابدئي اول حاجة انك تبقي مستمعة جيدة ، حاولي كمان انك تعبري عن مشاعرك بأوضح طريقة ممكنة ، من خلال ده ، هتتأكدي ان انتوا الاتنين فاهمين بعض ومستعدين لاعادة بناء علاقتكم.

6- اتعلمي من اخطائك:

من اهم الحاجات اللي ممكن تعمليها لضمان نجاح علاقتك هو التعلم من اخطائك ، وتحولي المواقف السيئة السابقة لمواقف ايجابية ، والموضوع نفسه ينطبق على شريك حياتك.

في النهاية افضل طريقة لاكتشاف العلاقة المعقدة هي البحث عن العلامات الواضحة اللي تقولك ان علاقتكم ماشية في الطريق الغلط ، بمجرد ما تلاحظيهم ، حاولي تتكلمي مع شريكك وتشتغلوا مع بعض على اصلاح وتطوير علاقة صحية اكتر ، ممكن جدا اصلاح علاقة معقدة بمجهود صادق من الطرفين.

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