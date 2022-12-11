ستايلات كاجوال تريندي لموسم الشتا

مش معنى انك عشان تحافظي على نفسك متدفية في الشتا انك تستغني عن اناقتك او العكس تضحي براحتك عشان تبقي انيقة ، انتي تقدري تجمعي ما بين الراحة والموضة باختيار القطع وتنسيقها مع بعض بشكل صح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة ستايلات كاجوال للشتا تستوحي منها اللوك بتاعك.
ستايلات كاجوال للشتا:
– السويت الشيرت المريح والملابس الرياضية من الحاجات التريندي جدا لموسم الشتا السنة دي ، والملابس الرياضية مش بس مريحة ولكن كمان انيقة ، وكتير من عارضات الازياء العالميات بيعتمدوا على اللوك ده في خروجاتهم اليومية ، وحتى بينسقوا معاه كعب مش احذية رياضية بس ، وجمعوا في اللوك ما بين الراحة والاناقة.
ممكن تنسقي مع السويت شيرت الرياضي ، جاكيت او بالطو ، ده مش بس هيضيف اناقة للوك بتاعك ، ولكن كمان هيضيف طبقات ويخليكي متدفية.
– لما نتكلم عن الشتا اكيد الجاكيت والبالطو من القطع الاساسية في الدولاب ، واستثمري في خامات عالية الجودة ومصنوعة من مواد طبيعية زي الصوف لانها بتساعد على عزل حرارة الجسم ، ولو عايزة حاجة كلاسيك ، ممكن تختاري جاكيت مناسب لكل الاوقات زي ال Trench coat.
– للوك كاجوال يومي ، تقدري تعتمدي على ال Bomber jacket اللي رجع موضة تاني ، بالاضافة كمان للبالطو والجاكيت طبعة النمر اللي ممكن تنسقيه مع توب بسيط وجينز.
– البلوفر التريكو الصوف من القطع الشتوية اللي مش بتبطل ابدا واللي معانا كل موسم تقريبا ، ممكن تلبسيها مع جينز للوك كاجوال بسيط ومريح.
– عادة الشتا بيرتبط بالالوان الباهتة والغامقة ، ولكن الموسم ده الالوان الزاهية والجريئة موضة ، ومافيش قاعدة محددة لدمج الالوان ، عندك اختيارات لا حصر لها من الالوان تقدري تختاري الالوان اللي تناسب ذوقك اكتر ، وممكن تعملي لوك جريء اكتر من خلال دمج الوان متناقضة مع بعض زي الاخضر والازرق, او الاحمر والبينك للوك جريء ومختلف ، وتقدري كمان تدمجي خامات الاقمشة المتباينة او اللي عكس بعض عشان تبرزي اللوك اكتر.
– كمان الجلد من الحاجات الموضة للموسم ده ، سواء جاكيت جلد, جيبة, بنطلون ، ممكن تنسقي جيبة جلد مع بلوفر وانكل بوت للوك نهاري ، وبالليل تبدليه بشوز بكعب للوك مسائي ، ولو مش بتفضلي الجيبات ، ممكن تعتمدي على البنطلون الجلد ، البسيه زي ما بتلبسي البنطلون الجينز العادي ونسقي معاه نفس القطع اللي بتلبسيها مع الجينز ، والجلد مش بس هيضيف اناقة للوك ، ولكن كمان هو خامة هتدفيكي بشكل مثالي في الشتا.
– وبالنسبة للشوز ، بالاضافة للبوت بكل اشكاله ، التشانكي سنيكرز او الحذاء الرياضي الضخم موضة السنة دي ومناسب جدا لموسم الشتا ، عملي وانيق وفي نفس الوقت هيدفيكي وهيعزل رجليكي عن البرد.
نصايح للوك شتوي كاجوال وانيق بالحجاب
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